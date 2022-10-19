《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，在政府投資的「
治理體系」方面，政府已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政
儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資
基金」和「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投
資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。（ｈｙ）
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19/10/2022 11:15
【施政報告】李家超：設香港投資管理公司，用好財政儲備促發展
《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，在政府投資的「
治理體系」方面，政府已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政
儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資
基金」和「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投
資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。（ｈｙ）
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