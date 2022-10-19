《國企紅籌》紫金礦業（０２８９９）近２６億人幣購南美金礦項目

《經濟通通訊社１９日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，出資

３﹒６億美元（約２５﹒５９億元人民幣）收購加拿大上市公司ＩＭＧ所持ＲＧＭ９５％的Ａ類

股份股權和１００％的Ｂ類股份，ＲＧＭ擁有南美最大在產金礦之一的蘇里南Ｒｏｓｅｂｅｌ金

礦項目。

該集團指，截至６月３０日ＲＧＭ淨資產３﹒５億美元，今年上半年銷售收入１﹒９４億美

元，淨利潤１１００萬美元。ＲＧＭ擁有２個開採特許權和９個探礦權。該集團指，截至去年底

，Ｒｏｓｅｂｅｌ金礦項目按１００％權益的總資源量為礦石量１﹒９６億噸，金金屬量為

６９９﹒２萬盎司（約２１７噸），每噸平均品位１﹒１１克，其中資源量超過１００萬盎司的

有４個礦床。儲量包括７個礦床及低品位礦堆，金金屬量為３８２﹒９萬盎司（約１１９噸），

每噸平均品位１﹒０９克。

該集團指，Ｒｏｓｅｂｅｌ金礦項目規劃未來１２年年均產金８﹒６噸；項目基礎設施完備

，後續無大規模資本支出。該集團指收購增加黃金資源儲量，迅速提高黃金產量，該項目在生產

運營特別是採礦有改進提升空間，預期投資回報見效快。（ｗｈ）

