《日入而息》施政報告推搶人才措施及簡約公屋，港所上季少賺三成

《今天重點》

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李家超：三跑道系統料２０２４年完成，大增機場容量；加速造地，長遠建立土地儲備；來數年

政府基本工程開支每年逾１０００億元；完善創科生態圈，規劃東鐵科學園╱白石角站；建三條

幹道及三鐵路，古洞站２０２７年啟用；：成立北部都會區兩委員會，明年制訂具體計劃；推出

簡約公屋，輪候時間降至４﹒５年；推先導計劃鼓勵私人發展商參建資助出售單位；推進古洞北

等大型項目，冀５年內啟收地程序；放寬強拍門檻，樓齡５０年以上業權降至七成；明年就交椅

洲人工島開展環評程序；精簡法定程序，大幅壓縮造地所需時間；紅花嶺土地指定為郊野公園，

逐步開放沙頭角；賣地計劃再推首置項目，擴大青年宿舍計劃；馬鞍山白石建第二個體育園，研

大嶼山生態遊

李家超：優化公務員管理制度，強化賞罰及推獎勵計劃；優化科技人才入境計劃，撤聘用本地僱

員要求；向合資格外來人才退還在港置業額外印花稅；年內公布青年發展藍圖，推青年參與倡議

計劃；推出高端人才通行證計劃，為期兩年；招商引資引才，成立引進重點企業辦公室；放寬非

本地畢業生就業安排，逗留期延至兩年；明年推出「海事人才培訓資助計劃」；積極吸引海內外

創科企業進駐港深創科園；有信心招攬３﹒５萬人才，香港有自身優勢

李家超：堅守一國之本，發揮兩制之利；施政藍圖根據習近平講話，強調堅守一國兩制；成立「

特首政策組」，建立恒常內部研討機制；推進２３條立法準備工作、立法規管眾籌活動；政府會

成立「法治教育督導委員會」；本立法年度提交《區旗及區徽條例》修訂草案；特首政策組人選

心裏有數，考慮三方面人才

港交所（００３８８）首三季純利按年跌２８％至７１億元；港交所首三季滬深港通收入及其他

收益跌１８％；港交所（００３８８）就「特專科技公司」新上市規則發諮詢文件；設立國際辦

事處計劃如期推進，雙幣櫃枱將吸引更多需求

本港新增５１２４宗確診，再多１２名患者離世













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《即日市況》

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恒指全日低收４０３點報１６５１１，科指低收１３９點報３１９６

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《深滬股市》

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維穩之下兩連跌，滬綜指收跌１﹒２％外資續走

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《美元匯價》

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貨幣政策分歧持續，日圓反彈難度極大

歐元最新報０﹒９８１７╱１８，日圓最新報１４９﹒４４╱４７

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《公司業績》

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港交所（００３８８）首三季純利按年跌２８％至７１億元；港交所首三季滬深港通收入及其他

收益跌１８％

石四藥集團（０２００５）首九月純利按年增６５％至８﹒４億元

中國鐵塔（００７８８）首３季盈利增２１﹒７％，收入升６﹒３％

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《公司資訊》

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比亞迪（０１２１１）、長汽（０２３３３）及東風（００４８９）電動車亮相巴黎車展

９月抖音及海外版下載量增４﹒７％居冠，ＴｉｋＴｏｋ日活達十億

力勁集團（００５５８）旗下「力勁塑機」品牌形象升級，開啟國際化戰略布局

港交所（００３８８）就「特專科技公司」新上市規則發諮詢文件；設立國際辦事處計劃如期推

進，雙幣櫃枱將吸引更多需求

利邦控股（００８９１）股份將於１０月３１日起除牌

甘肅銀行（０２１３９）獲甘肅銀保監局核准王錫真擔任行長資格

森信紙業集團（００７３１）變更公司名稱為「建發新勝漿紙有限公司」

國壽（０２６２８）趙鵬任職總裁資格獲中國銀保監會核准

鄭州銀行（０６１９６）已贖回全部境外優先股

中手游（００３０２）料明年８月推元宇宙平台作品《仙劍世界》

阿里巴巴（０９９８８）旗下菜鳥開通「歐洲取暖」中歐專線

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《國企紅籌》

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中廣核礦業（０１１６４）第三季天然鈾產量計劃完成率９７﹒５％

兗礦能源（０１１７１）首三季商品煤銷量升１﹒９８％

新華保險（０１３３６）首９個月原保費收入按年升０﹒９％

綠色動力（０１３３０）首三季發電量按年增長５﹒５％

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《神州民企》

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俞敏洪雙１１現身淘寶直播間，新東方（０９９０１）做教育直播是長期規劃

赤子城科技（０９９１１）首９月社交業務收入按年增３６％

李寧（０２３３１）第三季同店銷售按年錄得高單位數增長

內媒稱旭輝（００８８４）提前兌付３億ＡＢＮ債券，擬再發增信債券

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《中國要聞》

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傳兩間民營煉油企業獲額外１４２８萬噸原油進口配額

發改委召開電力中長期交易座談會，研討明年合同簽訂；發改委表示將投放今年第６批中央豬肉

儲備

深圳為養老機構從業人員提供補貼，吸引優秀人才從業

市場料本月一年期ＬＰＲ持平，近一成料五年期小降

李寧就產品風波致歉，稱飛行帽靈感源於中國古代頭盔

機構料中國本月燃油出口創一年高，因配額增且需求弱

股價低迷，多家券商仍決定不下修可轉債轉股價

人行續２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

中國石化在四川盆地勘探頁岩氣取得重大突破

河南表示豬價進入過度上漲一級預警，將投放儲備豬肉

電池供不應求現貨排到明年，中國儲能企業傳暫停接單

據報地方申報２０２３年專項債：按提前批額度３倍

深交所年內已支持國企發行債券和ＡＢＳ超５２００億

創新金融工具激活實體經濟新動能

２０家公募基金自購旗下產品，Ａ股回購額創今年新高

北京向超市投放豬肉儲備，投放價較市價低三成

內房擬再發全額擔保票據，惟債務問題仍堪憂股價乏力

龍光系難掏１﹒４億元人民幣償還境內債，據報擬債務重組

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒１３％，報１２９７６﹒７６點

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《二十大》

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最高法表示依法審理電商平台二選一、大數據殺熟等案件

瑞聯銀行表示習近平報告側重發展現代化安全，少提改革

上海江蘇浙江安徽長三角一體化推向深入，推動共同富裕

廣東副省長表示大灣區建設取得明顯成效，加強科技協同

海南副省長表示２０２５年底前啟動海南全島封關運作

海南副省長表示主導產業增加值佔海南經濟增量８０％以上

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《俄烏開戰》

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法國交通能源業１０萬人大罷工，迫總統馬克龍緩通脹

美國再向烏提供４５億美元經援，謀立法加快軍援程序

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《國際要聞》

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北韓連日發炮示威，美軍Ｂ－１Ｂ轟炸機進駐關島

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《外圍經濟》

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傳日本最大銀行三菱ＵＦＪ有意收購瑞信部分貸款組合

日本政府疑周二曾干預日圓，日銀委員稱暫不調整政策

聯儲局鷹派卡什卡里：通脹未放緩不應暫停加息步伐

英倫銀行延至下月１日售債，卓慧思大權旁落再遭叛亂

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《大國博弈》

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關注台海局勢，美國防部表示中國仍是首要挑戰

中國外交部就曼城示威者惡意騷擾事件向英方提出交涉

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《施政報告》

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李家超：堅守一國之本，發揮兩制之利；施政藍圖根據習近平講話，

強調堅守一國兩制；成立「特首政策組」，建立恒常內部研討機制；

推進２３條立法準備工作、立法規管眾籌活動；政府會成立「法治教

育督導委員會」；本立法年度提交《區旗及區徽條例》修訂草案；特

首政策組人選心裏有數，考慮三方面人才

李家超：三跑道系統料２０２４年完成，大增機場容量；加速造地，

長遠建立土地儲備；來數年政府基本工程開支每年逾１０００億元；

完善創科生態圈，規劃東鐵科學園╱白石角站；建三條幹道及三鐵路

，古洞站２０２７年啟用；：成立北部都會區兩委員會，明年制訂具

體計劃；推出簡約公屋，輪候時間降至４﹒５年；推先導計劃鼓勵私

人發展商參建資助出售單位；推進古洞北等大型項目，冀５年內啟收

地程序；放寬強拍門檻，樓齡５０年以上業權降至七成；明年就交椅

洲人工島開展環評程序；精簡法定程序，大幅壓縮造地所需時間；紅

花嶺土地指定為郊野公園，逐步開放沙頭角；賣地計劃再推首置項目

，擴大青年宿舍計劃；馬鞍山白石建第二個體育園，研大嶼山生態遊

李家超：未來５年共同開啟香港「由治及興」新篇章；未來５年推足

夠私營房屋土地，穩定私樓供應；未來五年帶領團隊團結各界，發揮

包容共濟；金鐘政府合署四成辦公樓面，遷往北部都會區；引進更多

國際爭議解決機構落戶香港；東九文化中心明年啟用，康文署加碼建

博物館

李家超：優化公務員管理制度，強化賞罰及推獎勵計劃；優化科技人

才入境計劃，撤聘用本地僱員要求；向合資格外來人才退還在港置業

額外印花稅；年內公布青年發展藍圖，推青年參與倡議計劃；推出高

端人才通行證計劃，為期兩年；招商引資引才，成立引進重點企業辦

公室；放寬非本地畢業生就業安排，逗留期延至兩年；明年推出「海

事人才培訓資助計劃」；積極吸引海內外創科企業進駐港深創科園；

有信心招攬３﹒５萬人才，香港有自身優勢

李家超：推動ＳＴＥＡＭ教育，初中課程加入創科元素；撥款六千萬

協助幼稚園校政電子化和提升效率；擴指定專業╱界別課程資助計劃

，增三千學額；本學年起公營學校新聘教師須通過基本法測試；檢視

小學及初中課程，推行聯校國民教育活動；目標兩個學年後逾九成公

營小學實施小班教學

李家超：優化長者醫療券計劃，增資助中醫藥門診名額；縮短專科門

診輪候時間，強化醫院基建；長者社區照顧服務券計劃恒常化，增受

惠人數；關愛基金下照顧者津貼恒常化，並提高金額

李家超：延長「還息不還本」安排至明年７月底；延長公共交通費用

補貼特別措施，上限５００元；延長會議展覽業資助計劃，推１４億

元新計劃；減收非住宅用戶７５％水費，寬減上限２萬元

李家超：建設智慧香港，進一步擴展５Ｇ網絡；擴大在港以數字人民

幣作為跨境支付工具測試；爭取２０３５年前將碳排放總量減半；研

究優化法定最低工資水平檢討機制

李家超：港交所修改主板上市規則，構思活化ＧＥＭ；為合資格家族

辦公室提供稅務寬免；目標明年完成實施國際商標註冊制度籌備工作

；研優化債券南向通，擬南沙等設保險售後中心

李家超：設引進重點企業辦公室，針對人工智能等產業；設融入國家

發展大局督導組，加強與內地溝通；設香港投資管理公司，用好財政

儲備促發展

外來人才住滿七年可退印花稅，李家超稱不希望炒賣

李家超稱搶人才措施破格，土地房策提量、提速、提效

李家超回應未提樓市「減辣」，指會繼續留意市場變化

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《施政迴響》

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匯豐表示樂見港府推出多項舉措鞏固香港國際金融中心

宏利香港將積極配合成立大灣區保險售後服務中心建議

新民黨讚《施政報告》具前瞻性，有效優化管治機制

星展銀行歡迎施政報告中吸納人才措施

港交所歐冠昇稱加強互聯互通等增香港資本市場吸引力

澳洲會計師公會歡迎擴大人才庫，倡放寬投資移民計劃

社聯建議疫後將部分社區隔離設施改為簡約公屋

羅兵咸歡迎修改上市規則，倡增人幣計價投資工具

譚耀宗稱施政報告全面務實，致力建立「做成事」政府

ＳＣＣ歡迎政府推出「香港創新科技發展藍圖」

ＴＶＢ表示欣喜得悉施政報告為創意文化掀開新篇章

世紀２１料退還合資格額外印花稅支持樓市後市

世邦魏理仕表示大部分樓市辣招持續，刺激住宅需求有限；施政報告

支持商業房產市場長期需求增長

中原表示寬減買家印花稅釋放購買力，料中價樓豪宅受惠

地球之友表示環保政策不到位，施政步伐需提速

市建局歡迎政府因應市況分階段提高借款上限

教資會表示報告充分體現政府對支持香港研究發展的承諾

旅發局將與政府及業界合作，以旅遊說好香港故事

會財局讚透過吸引企業、投資和人才來增強發展動能

港鐵歡迎興建三條策略鐵路建議，將全力推進相關工作

生產力局歡迎施政報告推動創科發展措施

經民聯表示促請政府落實通關時間表

經絡表示高端人才通行證計劃或支持４５００萬以下物業

美聯料樓市減辣後潛在置業需求達１８﹒４萬人

花旗表示放寬印花稅政策不如市場預期

行會召集人葉劉淑儀稱《施政報告》非常高質量

銀公禤惠儀稱施政報告持續提升香港金融服務競爭力

香港青年聯會表示對政府重視青年發展感鼓舞

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《其他消息》

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深水埗區議會主席建議擴大類鼻疽個案追蹤範圍

傳港府擬增撥資源研發第三代晶片，「喵坊」地或用作發展微電子

深股通全日流出６億元，外資連續三日淨流出；滬股通全日流出３８

億元，外資淨流出６０億元

南商推３８８天港元定存優惠年息高達４﹒１８厘

據報瑞銀提早續租國金二期辦公室，料降價近３０％

國際金融領袖投資峰會１１月３日增辦研討會，凱雷道富等高層參與

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《新冠肺炎》

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本港新增５１２４宗確診，再多１２名患者離世

上海昨新增本土新冠感染者１５例，三地升中風險

全國昨新增本土陽性續反彈至８３４宗，北京增４２例

北京疫情趨嚴峻，昨增３４例本土確診＋８例無症狀

知識產權署署長黃福來同住家傭確診，正居家檢疫

無打針２歲半童現嚴重併發症，蘇景桓稱危重個案上升

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