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即市新聞

20/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》科技指數望可伺機再升

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。港股於反彈途中遇到阻力，屬預計之內；最重要的，是能夠
維持即市「一浪高於一浪」的勢頭。很多投資者都寄望，跌得已經非常過份的科技指數可以大幅
反彈，帶動港股大市回升，可惜指數的表現一直教他們非常失望。本周一（１７日）淡友曾一度
攻抵３０９２，然後才見好友大戶入市維持秩序，翌日將指數推回３３４４。昨早（１９日）市
況回落調整，屬短暫回升後的慣常現象。
　　陰陽燭日線圖上連續錄得３支陽燭後，反彈勢頭理應可以延續；只因好友的應市信心尚未回
復，急於趁高沽貨套利的超短線投機者眾多，市況自然給人易跌難升的感覺。本欄認為，
ＭＡＣＤ若能成功發出「熊牛」買入訊號，指數的上升動力將可進一步回增，有利短期後市往上
發展，指數上企３３８５關口，伺機升破保歷加通道中軸阻力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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