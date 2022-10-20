《行內行外－梁崇讓》錯判形勢而致失諸交臂？

《行內行外》日前一艘受美國制裁的俄羅斯富商私人超級遊艇停泊在香港，即引起美國的關

注，聲稱有損香港國際金融中心的聲譽，更指出香港有可能成為俄羅斯富商財富的避風港，美國

國務院發言人更稱此舉即鼓勵被美國制裁的人士移到香港工作和居住，這是否意味如香港不跟隨

加入制裁俄羅斯之列，香港將要承擔嚴重的後果？事實俄羅斯被制裁只是美國或某些西方國家單

方面的制裁行動，並非聯合國決議下的國際制裁，因此香港無必要跟隨美國的指令行事，更何況

香港是中國的領土，也不用聽別國說三道四；但以美國現時的霸權行為，香港的做法會否激發美

國直接對香港採取制裁行動？這確實難料。有報道指匯豐已停止向在港的俄羅斯客戶提供投資服

務，其他金融機構會否跟隨則是機構的商業決定。



＊俄資來港？＊



美國近年一直打壓中國，無論中國或香港怎樣做，相信也無法阻止美國的打壓行動，美國現

時的國際政治策略是要遏止中國的崛起和發展，強求他的盟友靠邊站，如此發展下，全球可能又

形成兩大集團的對抗，這會否帶來新的冷戰期？還有待觀察！歷來中俄關係平和友好，中俄關係

早成為了全球政經的焦點，兩國政經關係密切已是公開的秘密。自美國開始計劃打壓中國，始欲

拉攏俄羅斯總統普京共同行動，只是美國的陰謀奸計無法得逞，從普京的言行和態度顯示，他從

沒有相信美國虛偽和口是心非的言論，以及雙重標準的行徑。俄烏戰爭爆發後，美國拉攏西方盟

友共同制裁俄羅斯，這次美國反過來要求中國共同制裁和譴責俄羅斯，以往中國政府對各國的主

權問題一貫保持中立的態度，此次也不例外。今次俄烏之戰令中俄的關係更為密切，彼此也料到

若俄羅斯鍛羽，下一個目標就是中國，那唇亡齒寒的道理誰不明白？

美國除了在軍事上武器支援烏克蘭，在經濟領域，美國禁止俄羅斯以美元作為貿易的交易工

具，逼使俄羅斯只能利用其他國家的貨幣作為商貿交易，人民幣和盧布便是最佳的選擇，有消息

指２０２１年中俄貿易近１５００億美元，比年前增長約３６％；自俄羅斯受西方國家制裁後，

中國和俄羅斯的貿易總額持續上升，估計今年全年貿易可達至約２０００億美元，而且有報道指

俄羅斯已成為全球手持中國人民幣最多的國家。早前更一度有消息指有部分港股可在俄羅斯境內

交易，而俄羅斯也鼓勵中港資金到俄羅斯投資，反過來說，俄羅斯資金受到歐美限制，那中港兩

地是否將成為俄羅斯資金的最佳出路呢？這也是全球所關注的問題，這怪不得美國擔心香港成為

俄資的避風港。現時在港上市的公司中也有俄國企業，而俄羅斯財政部已批准１５家公司繼續在

國外交易所上市，現時俄羅斯企業擁有海外預託證券的有３６家，但因政治因素，有企業已被禁

在美國上市，不獲批准的自然要在美退市，如還想在海外上市只能另覓其他交易所，香港便是其

中的選擇了。



＊政經難分＊



筆者曾多次用「開弓沒有回頭箭」來形容今次中美政經局勢的發展，現俄羅斯也加入了漩渦

，料中美俄的緊張局勢短期難於放緩，只會更為緊張，何況美國繼續加大對烏克蘭的支援！另一

方面美國刻意挑動台海矛盾升溫，為了打壓中國高科技的發展，美國政府又將３１家中國企業、

團體和研究機構列入「未經核實名單」，限制該等實體獲得某些受監管的美國半導體技術的機會

，這正與落實《２０２２年晶片與科學法案》互相呼應，這令中港兩地有關晶片的股份再度被沽

售，現已傳出下一批「未經核實名單」將涉及生物科技類別，還有美國聯邦通訊委員會正尋求禁

止中興通訊（００７６３）和華為等中資企業在美國銷售電子設備的方案，而早前美國聯邦通訊

委員會已撤銷中國移動（００９４１）、中國聯通（００７６２）和中國電信（００７２８）在

美提供服務，那涉及的股份又會否有新一輪的沽售呢？

香港於１１月２日將舉行國際金融領袖投資峰會，傳出約有２００多名金融領袖人物出席，

其中也包括美資和英資銀行以及投行高層，甚至包括集團主席或行政總裁；另１０月３１日至

１１月４日也舉行香港金融科技周，將結合在香港的實體論壇和加上全球皆可參與的線上會議，

可稱得上為亞洲年度的金融科技業盛事。只是政經分不開，與會期間與會者會否討論涉及政治因

素以及制裁對香港經濟和投資影響等的敏感議題？木宰羊。現時香港的融資和投資市場正要面對

美國政府打壓政策的打擊，香港處於此政經局勢，美國如對中港進行或加大制裁行動，試問特區

政府又能保證歐美資金仍可留在香港投資和發展嗎？記得國家副總理韓正在第七屆「一帶一路高

峰論壇」中稱：「以前香港人多爭取跟歐美國家做生意，今後要把更多的注意力放在發展中國家

，以往香港人心中只有一個「利」字，今後還要懂得國家的需要與定位，深化與內地合作，更要

積極主動融入國家發展大局，這樣香港的優勢才會得到充分的發揮。」這番說話正好讓特區官員

仔細反覆思量，對香港未來的路向好好深思熟慮，不要錯判形勢，否則香港便都處於被動和失諸

交臂的局面啊！



＊兩地互通＊



後記：「０＋３」的公布即引起飲食業業界人士，互相在個人經驗和理論分析出現了唇槍舌

戰、「假針紙」事件引來司法覆核和議員間的矛盾發酵，類似這些爭論情況已不是新鮮事，這正

體驗了香港社會言論自由和司法制度的獨立性以及法治精神的存在，這也是香港共融社會的特性

，也正是香港的最大優勢。當然香港在資本主義社會下，偏重大財團以及商界利益和意見也是常

見的事，否則也不會出現筆者所說香港的防疫抗疫政策是採取「與病毒共存」和「動態清零」的

混合體。這在早前的「行內行外」文章提出了數據和分析，也說明放寬防疫抗疫政策自然會令確

診人數增加，因此現時確診人數已回升至近６０００人，這又令特區政府欲推行「０＋０」的政

策加添了不明朗的因素，反觀內地的確診人數卻因堅持「動態清零」政策已逐步回落至１０００

人以下，１４億對比７００萬，１０００對比６０００，這種反差說明了甚麼？不用再細說吧！

事實證明確診人數回落也可減少引致死亡的人數，這也正是對經濟和人命的如何選擇？特區政府

一直強調五大抗疫政策：不躺平、減重症減死亡、保老人幼兒、精準防控和平衡疫情風險和經濟

發展，以上五項政策能否堅持和效果甚樣？會得到甚麼結果？便讓時間來證明吧！

中國一直倡議加強區域互聯互通的合作，也是一帶一路的發展概念，只是以目前形勢，香港

想與內地正常通關並不容易，人的往來通不了，那又如何達到真正的互聯互通呢？如香港本土金

融服務業從業員無法如常地中港兩地往來，又如何能把握這重大機遇變成了疑問？記得筆者曾多

次提及兩地監管機構應容許香港持牌法團以較簡單和較少資本在內地開設分公司，並要在指定的

規管範圍和法規下進行金融業的推廣，以配合大灣區和一帶一路發展的工作，這除了可讓香港持

牌中介人多一條出路，也望可救活單靠佣金收入的中介機構和中介人，同時也可留住金融人才，

發揮聯系人應有的角色，更可讓更多香港金融業從業員融入當地社區，甚至落地生根，對中港金

融業的宣傳和發展必有幫助，何樂而不為呢？只是這種人才交往互聯互通構思，總不見有人願意

替金融業弱勢群體出頭和發聲，可能這種做法也疑會剝奪了某些大財團的利益吧？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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