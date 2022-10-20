《專家之言－黃德几》中海外財務表現穩健，整固後有望造好

《專家之言》內地房地產商相繼陷入債務問題，連同經濟面臨下行壓力，政策調控房地產市

場，令市場對內房股卻步。日前有報道指，內地多家房企擬再發行由中債信用增進公司全額擔保

票據，一度帶動內房股昨日（１９日）造好，惟旭輝（００８８４）的債務違約消息，令市場再

度擔憂內房的流動性問題。另外，中共二十大報告不再提及「房住不炒」，而部分城市相繼推出

放寬政策，例如寧波進一步放寬市區落戶條件、內地多個城市為樓市去庫存鼓勵商品房「團購」

活動等。不過，內房行業的信用風險前景有待消化，因此具國企背景、較強的資產負債表的中海

外（００６８８）值得看高一線。



＊９月合約物業銷售額升１２％，收購北京寧波４幅地塊＊



今年９月份，中國海外系列公司的合約物業銷售金額２２８﹒２６億元（人民幣．下同），

按年上升１２％，相應的已售樓面面積約１２３﹒８８萬平方米，按年增加１２﹒４％。今年首

９個月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額２０１３﹒０３億元，相應的累計已售樓面面

積９２２﹒６５萬平方米，分別按年下跌２６﹒９％及３４％。截至今年９月底，中國海外系列

公司錄得已認購物業銷售約１７８﹒２１億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

今年上半年，集團的營業額１０３７﹒８９億元，按年下跌３﹒８％，純利倒退１９﹒４％

至１６７﹒４３億元。期內，物業發展的收入下跌４％至１００８﹒４９億元，佔總收入的

９７﹒２％。今年６月底，集團系列公司合計土地儲備達７４３９萬平方米。今年９月，集團在

北京及寧波共收購４幅地塊，應佔樓面面積合共約５４萬平方米；就相關土地收購應付的土地出

讓金１６３﹒６２億元。今年首９個月，集團收購的土地累計應佔樓面面積約５２７﹒９７萬平

方米，累計應付的土地出讓金約７４５﹒２２億元。



＊可動用資金逾１８００億人幣，續保持在綠檔＊



集團整體財務表現穩定，今年６月底銀行結餘及現金為１２５３﹒２億元，加上未動用銀行

授信額度５７３﹒７億元，可動用資金達１８２６﹒９億元；集團的銀行及其他借貸為

１７２２﹒１億元而擔保票據及公司債券則為９７６﹒１億元，總借貸為２６９８﹒２億元。今

年６月底，集團資產負債率５９％，淨借貸比率４１％ ，繼續保持在「綠檔」，遠較大部分同

業為低。

走勢上，自９月中起形成下降軌，目前失守各主要平均線，惟ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，

ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低２０﹒５元（港元．下同）以下吸納，反彈阻

力２３﹒４元，不跌穿１８﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》《筆者為證

監會持牌人士，並無持有上述股份）



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