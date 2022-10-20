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20/10/2022 16:22

《盤後部署》中概股見血，蔚小理全軍覆沒，港股料下試１５８００

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上日恒指跌４０３點，跌至１６５１１。今日繼續下跌，低開
２８０點，報１６２３０。早段受累中概股急跌，恒指跌幅曾擴大至５００點，跌至１６０１０
。半日跌４００點，報１６１１０。午後有傳內地將防寬檢疫措施，恒指跌勢稍為喘定，並在
１６２００至１６４００點水平窄幅上落，最終仍在萬六關以上收市。
　　恒指收報１６２８０，跌２３１點或跌１﹒４０％，主板成交１２６７﹒７６億元。國企指
數收報５５１２，跌８５點或跌１﹒５３％。恒生科技指數報３１２０，跌７５點或跌
２﹒３７％。
　　內地股市下跌。上證綜合指數收報３０３５，跌９點或跌０﹒３１％，成交３４００﹒９１
億元人民幣；深證成份指數收報１０９６５，跌６１點或跌０﹒５６％，成交１９４９﹒３８億
元人民幣。
　
＊小鵬盤中曾跌穿３０元＊
　
　　隔晚美股中概股急跌，反映中概股表現的金龍中國指數跌７﹒１％，創逾５個月以來最大單
日跌幅，亦創２０１３年７月以來最低水平，更抹去３月中央宣布穩市場措施以來的全部升幅。
多隻中概股今日急跌，尤以科技及汽車股為重災區。
　　科技股方面，百度（０９８８８）盤中一度跌穿９０元關，低見８９﹒６元，收報９１﹒５
元，跌８﹒０９％；網易（０９９９９）盤中則一度跌穿１００元關，低見９９﹒６元，收報
１００元，跌８﹒５９％；阿里巴巴（０９９８８）跌穿７０元關，收報６９﹒９元，跌
３﹒８５％，錄得上市以來的新低收市價。
　　汽車股方面，「蔚小理」全軍覆沒。小鵬（０９８６８）繼續尋底，盤中曾跌穿３０元關，
低見２９﹒３元，收報３０﹒４元，跌４﹒５５％。與上市高位２２０元比較，小鵬累計已挫逾
８０％。理想（０２０１５）今日開市已失守７０元關，跌４﹒３２％，收報６８﹒７元；蔚來
（０９８６６）跌５﹒７２％，收報８７﹒３５元。
　
＊北京疫情反彈增添變數＊
　
　　美股中概股急挫，相信因為美國債息再度攀升，對科技股估值較不利。此外，二十大後暫時
未有對科網企業監管鬆綁的措施，科技股的利淡因素未除，投資者開始著手沽貨，暫時未有盈利
的「蔚小理」亦繼續成為淡友的攻擊目標。
　　另外，二十大正在召開當中，防疫措施成為市場的關注點，惟北京新增本土感染者升至四個
月最高，為「動態清零」的放寬帶來更多不確定因素。更重要的是，內地進出口及ＧＤＰ等重要
經濟數據未能如期發布，進一步加深投資者對經濟前景的疑慮。
　　恒指權重佔比甚高的中概科技股見血，指數自然受拖累。即使午後傳出內地正探討放寬對境
外入境旅客實行的隔離限制措施，由目前的「７＋３」轉為「２＋５」，但無法扭轉港股跌勢，
內需股仍要捱沽。
　　多個板塊表現繼續疲弱，港股短期難以翻身。恒指目前繼續受制於１０及２０天的短期移動
平均線，未見明顯的轉勢訊號。下一個值得留意的防守位，料為２００９年５月低位１５８５５
。科技股及汽車股的持貨者，應盡快止蝕離場，並有待二十大的進一步消息才考慮重新部署。
（ｈｃ）

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