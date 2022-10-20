《台股攻略－黃振宇》台股好淡爭持，徘徊萬三點關口

《台股攻略》受美股拖累，台股加權指數一度跌穿１２７００點，但隨著低位有買盤承接及

台積電尾市受捧，指數收市跌幅收窄，最終收１２９４６點，跌３０點，成交金額為２３３８億

元（新台幣．下同），為近半個月來最大成交金額，惟三大法人合共淨賣出１３８﹒５３億元。

電子權值股走勢分歧，台積電先跌後升，收３９７﹒５元，微升０﹒５％；鴻海收

１０２﹒５元，微跌０﹒５％；聯發科收５７０元，跌１﹒２％；日月光投控、友達、華邦電、

聯詠、瑞昱升０﹒６％－３％；中華電、台達電、欣興、國巨、廣達則跌０﹒５％－４﹒９％。

大價股漲跌互見，大立光、信驊力保不失，分別升１﹒４％及２﹒２％；旭隼及ＡＥＳ－ＫＹ跌

逾６％，亞德客－ＫＹ跌５％，力旺、嘉澤、世芯－ＫＹ、緯穎等跌０﹒５％－３﹒４％。航運

股走勢較弱，貨櫃三雄的長榮跌４﹒９％、陽明跌１﹒９％、萬海跌１﹒５％，其他的嘉里大榮

、遠雄港、台驊投控、志信、中櫃、慧洋－ＫＹ等跌２﹒８％－５﹒９％。金融股的群益期跌

４﹒３％、中再保跌３﹒５％，華票、永豐金、三商壽、台中銀、臺企銀、國泰金、安泰銀、中

信金等跌１％－２％，新產及高雄銀則升超過７％。

指數連日徘徊萬三點關口，形成好淡爭持格局，短期留意１２７００點支持位，若守穩，指

數仍有機會醞釀反彈。另外，投資者可留意本月１９日至２１日由外貿協會及ＳＥＭＩ共同主辦

的「台灣國際智慧能源周ＥｎｅｒｇｙＴａｉｗａｎ」，當中展出的太陽光電場與儲能產品及項

目有助推動相關概念股走勢。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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