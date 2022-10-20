《談國論企－黎偉成》促進世界和平構建人類命運共同體

《談國論企》中國共產黨總書記習近平在２０２２年１０月１６日在第２０次全國代表大會

，代表第１９屆中央委員會作出的報告，談及對外政策時表示希望能夠達致「促進世界和平與發

展，推動構建人類命運共同體」的理想，強調會堅持奉行獨立自主的和平外交政策、和平共處五

項原則基礎上同各國發展友好合作、堅持對外開放的基本國策等三大堅持，同世界人民攜手開創

人類更加美好的未來。我冀美國人願聽之。



＊要美國人清清楚楚聽到和平共處共同發展強聲＊



要指出，習近平是次報告，乃於第１４個部分特別強調中共一直以來的對外政策，不僅是向

全世界作出強力的宣示，更重要的是讓現一代的美國領導層和官員好好的上一課。美國人在最近

好幾年千方百計處處打擊、圍堵、攬炒中國，甚至有滅絕之意，而相關惡思與劣行更是聯同若干

西方國家為之，所狙擊的還有是俄羅斯、朝鮮等「不同意識形態」國家，是為習近平力言「世界

之變，時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰」之因。

但美國人會聽嗎？習近平要讓美國人聽一聽，想一想，甚至做一做，因所指「世界又一次站

在歷史十字路口，何去何從取決於各國人民的抉擇」，即使未有明確地指出誰會弄成世界有如斯

惡態，但美國人所挑起的種種「仇恨」，乃罪禍之首：特別是由現任美國總統「陰毒王」拜登推

手在烏克蘭發生的戰事、聯群結隊的力壓「不同意識形態」之「冷戰」，甚至對準中國的種種封

殺劣舉等，而拜登要「選邊站」的惡作，正正產生「世界又一次站在歷史十字路口」惡果。不要

「選邊站」，何去何從，當然如習近平力言之乃是各國人民的抉擇。

由是習近平在闡述中共的以外交為主的對外政策時，提出的三個堅持，最重要的當然是（一

）和平共處、共同發展。習近平力言「中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情的

是非曲直決定自己的立場和政策，護護國家關係期本準則，維護國際公平正對，堅決反對一切形

式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。中國永遠不稱

霸、永遠不搞擴張」。所語的重點當然為（１）中國永遠不稱霸，但美國人會認真聽、聽得懂和

有正面、良性的回應嗎？當然不會，因美國這個霸權主義國家，很害怕中國的崛起，會「威脅」

到它的霸權，所以就處處打擊中國，更無法無理在主權、軍事等方面對中國挑釁。我相信美國人

惡思劣行只會日益惡化，因美國從經濟、科技等方面「吃老本」，而中國又穩中有進的發展，使

美國人感「威脅」。

另一個堅持，為（二）「堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作」，是為建國

以來的對外重要政策，而習近平此番之講話，重點在於要「推動構建新型國關係，深化拓展平等

、開放、合作的全球夥伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點」，和「秉持真實親誠理念和正

確義利加強共同發展中國家團結合作，維護發展中國家共同利益」。美國人不是不懂，而是不願

聽，更不想做，因美國人總是認為「我是大佬」，「我要做甚麼就做甚麼」，「你不聽從我的指

揮，我就「制裁」你」，是為美國所謂的「國際法例」、「國際規則」，那聯合國去了哪裏？

既然美國人不肯在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，中國唯有繼續構建新型國

際關係，深化拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。美國人

可以聽不到、看不見嗎？有頗不少國家近年越來越不接受美國人的指指點點，顯得失道者乏挺！



＊堅持對外開放和奉行互利共贏的開放政策＊



再看（三）第三個堅持，為「中國堅持對外開放的基本國策，堅持奉行互利共贏的開放戰略

」。此策甚是。中國推行的「改革開放」政策，至今逾４０年，已晉升為世界第二大經濟體系，

乃作出深度的改革，再漸次作深度的開放，成績有目共睹，是為習近平強調要「不斷以中國新發

藥為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民」之因。

就因為改革開放取得相當優異的成效，故習近平力表：中國堅持經濟全球化正確方向，共同

營造有利於發展的國際環境，共同培育全球發展新動能。中國積極參與全球治理體系改革和建設

，堅持真正的多邊主義，推進國際關系民主化，推動全球治理朝著更加公平合理的方向發展。所

思所想所言所行，甚是！（論中共二十大報告，之四）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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