《中概異動》隔晚中概車股大跌，小鵬、蔚來低開７％，理想挫９％

《經濟通通訊社２０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌７﹒２２％，報２９﹒５５元

，該股成交約１１萬股，涉資３３４萬元。

隔晚道指跌９９點，納指跌１﹒８５％。中概股捱沽，蔚小理均大挫超過一成；蔚來

（ＮＩＯ）跌１０﹒５７％收報１０﹒９２美元，理想（ＬＩ）跌１１﹒２１％收報１６﹒８０

美元，小鵬（ＸＰＥＶ）跌１０﹒８１％收報７﹒６７美元。

港股蔚小理大幅低開；蔚來（０９８６６）跌７﹒５０％，報８５﹒７元；理想汽車

（０２０１５）跌９﹒４７％，報６５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒２２％

；比亞迪（０１２１１）跌０﹒２％，報１９８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

３﹒４１％。

現時，恒生指數報１６２３０，跌２８０點或跌１﹒７０％，主板成交１７﹒８１億元。國

企指數報５４９１，跌１０６點或跌１﹒８９％。恒生科技指數報３０９１，跌１０５點或跌

３﹒３０％。

即月期指新報１６１９９，跌３１２點，低水３２點。即月國指期貨報５４８７，跌１２２

點，低水５點。即月科指期貨新報３０７２，跌１２２點，低水１１點。

上證綜合指數報３０２９，跌１５點或跌０﹒５０％，成交２０﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１０９４８，跌７８點或跌０﹒７１％，成交３７﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ２９﹒５５元 跌７﹒２２％

蔚來（０９８６６） ８５﹒７０元 跌７﹒５０％

理想汽車（０２０１５） ６５﹒００元 跌９﹒４７％

比亞迪（０１２１１） １９８﹒００元 跌０﹒２０％

吉利汽車（００１７５） ９﹒６３元 跌１﹒８３％

長汽（０２３３３） ７﹒２１元 跌２﹒１７％

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（ｈｃ）

