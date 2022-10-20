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20/10/2022 09:35

《中概異動》隔晚中概車股大跌，小鵬、蔚來低開７％，理想挫９％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌７﹒２２％，報２９﹒５５元
，該股成交約１１萬股，涉資３３４萬元。
　　隔晚道指跌９９點，納指跌１﹒８５％。中概股捱沽，蔚小理均大挫超過一成；蔚來
（ＮＩＯ）跌１０﹒５７％收報１０﹒９２美元，理想（ＬＩ）跌１１﹒２１％收報１６﹒８０
美元，小鵬（ＸＰＥＶ）跌１０﹒８１％收報７﹒６７美元。
　　港股蔚小理大幅低開；蔚來（０９８６６）跌７﹒５０％，報８５﹒７元；理想汽車
（０２０１５）跌９﹒４７％，報６５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒２２％
；比亞迪（０１２１１）跌０﹒２％，報１９８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
３﹒４１％。
　　現時，恒生指數報１６２３０，跌２８０點或跌１﹒７０％，主板成交１７﹒８１億元。國
企指數報５４９１，跌１０６點或跌１﹒８９％。恒生科技指數報３０９１，跌１０５點或跌
３﹒３０％。
　　即月期指新報１６１９９，跌３１２點，低水３２點。即月國指期貨報５４８７，跌１２２
點，低水５點。即月科指期貨新報３０７２，跌１２２點，低水１１點。
　　上證綜合指數報３０２９，跌１５點或跌０﹒５０％，成交２０﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９４８，跌７８點或跌０﹒７１％，成交３７﹒６０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　２９﹒５５元　跌７﹒２２％
　　蔚來（０９８６６）　　　　８５﹒７０元　跌７﹒５０％
　　理想汽車（０２０１５）　　６５﹒００元　跌９﹒４７％
　　比亞迪（０１２１１）　　１９８﹒００元　跌０﹒２０％
　　吉利汽車（００１７５）　　　９﹒６３元　跌１﹒８３％
　　長汽（０２３３３）　　　　　７﹒２１元　跌２﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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