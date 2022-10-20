《午市前瞻》專家指恒指最差見萬五，內地消費力改善前不吼蔚小理

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報１６１１０，跌４００點或２﹒４２％，主

板成交６４０﹒３５億元。恒生中國企業指數報５４５０，跌１４７點或２﹒６３％。恒生科技

指數報３０８７，跌１０９點或３﹒４２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２３２元，跌１２元或４﹒９２％，成交５９﹒３７億元；美團

收報１３５﹒８元，跌８﹒７元或６﹒０２％，成交３６﹒５５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

６９﹒０５元，跌３﹒６５元或５﹒０２％，成交２０﹒３８億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊連敬涵：９７後熊市跌幅平均５５％＊



隔晚美股回落，中概股跌幅更大，今早港股低開近３００點後再下試１６０００點，跌幅一

度超過５００點，但在低見１６０１０後快速反彈，其後逐步收窄跌幅。國泰君安國際投資策略

師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今早１６０００點前反彈，顯示大市應暫時有力守住萬六點

大關，由反彈高位近１７０００點計已下跌近１０００點，造淡亦應先收一收手。

但他亦指出，先守住之後亦大有機會跌穿，因跌穿２０１１年１０月低位１６１７０後預期

會有較多止蝕盤，而目前成交量亦正增加，證明情況的確正在發生。至於跌穿１６０００點後的

支持水平，連敬涵以１９９７年後４至５次熊市跌幅計，平均跌約５５％，若以２０１８年高位

３３４８４計，調整５５％即接近１５０００點。



＊二十大未顯示監管鬆手＊



隔晚中概股大跌，連敬涵解釋主要因為外資對中概科技股持股較多，美國十年期國債孳息率

進一步攀升，不利科技股估值，美國投資者減持科技股亦會同時減持更多中概股，同時，二十大

期間顯示當局對於反壟斷、禁二選一等措施未有鬆手跡象，故外資擔心中概股利好因素進一步減

少亦會先行沽貨。

「蔚小理」遭血洗，三股美股均挫超過一成。連敬涵指市況弱勢，賺錢能力低的股份都會被

看低一線，加上市場認為內地消費力薄弱，而最影響內地居民消費信心的內房問題仍有待解決，

投資者均看淡車企後續銷售情況，故亦難以大手入市。連敬涵建議目前都不宜撈底「蔚小理」，

即使新能源汽車仍有國策支持，但亦需更長時間，不用急於目前入手。（ｈｃ）

