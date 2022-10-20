《美元走勢－羅明立》英鎊曾跌穿１﹒１２，市況會極反覆

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １４９﹒９８ １４９﹒９８ １４９﹒８０
歐元╱美元 ０﹒９７８１ ０﹒９７９４ ０﹒９７５４
英鎊╱美元 １﹒１２２１ １﹒１２４０ １﹒１１９１
美元╱瑞郎 １﹒００５９ １﹒００６４ １﹒００４１
美元╱港元 ７﹒８４８４ ７﹒８４９８ ７﹒８４７６
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《美元走勢》英國９月ＣＰＩ按年升１０﹒１％，重上７月時的高位；零售物價指數按年升
１２﹒６％，兩者都高過預期。加拿大９月ＣＰＩ由７＆降至６﹒９％，但仍然高過預期，反映
全球通脹情況嚴峻。美國９月新屋開工年化月率為－８﹒１％，同期營建許可按月升１﹒４％，
都差過預期。聯儲局官員加息立場堅定，美國不同年期的國債孳息率都創新高，美元則意外強勢
反彈，曾經重上１１３水平。
英國政府仍然處於混亂狀況，首相並未獲得黨友支持，而通脹高企的同時，經濟深度衰退風
險愈來愈高。而財政政策大幅修改後，英倫銀行１１月加息估計以０﹒７５％的機會較高。英鎊
昨日（１９日）曾經跌穿１﹒１２，初步支持是１﹒１１２０╱７０，預期市況會極為反覆。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９７３０ ０﹒９８５０ ０﹒９６９０
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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