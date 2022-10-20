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20/10/2022 15:51

《美元走勢－羅明立》英鎊曾跌穿１﹒１２，市況會極反覆

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４９﹒９８　１４９﹒９８　１４９﹒８０
　　歐元╱美元　０﹒９７８１　０﹒９７９４　０﹒９７５４
　　英鎊╱美元　１﹒１２２１　１﹒１２４０　１﹒１１９１
　　美元╱瑞郎　１﹒００５９　１﹒００６４　１﹒００４１
　　美元╱港元　７﹒８４８４　７﹒８４９８　７﹒８４７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》英國９月ＣＰＩ按年升１０﹒１％，重上７月時的高位；零售物價指數按年升
１２﹒６％，兩者都高過預期。加拿大９月ＣＰＩ由７＆降至６﹒９％，但仍然高過預期，反映
全球通脹情況嚴峻。美國９月新屋開工年化月率為－８﹒１％，同期營建許可按月升１﹒４％，
都差過預期。聯儲局官員加息立場堅定，美國不同年期的國債孳息率都創新高，美元則意外強勢
反彈，曾經重上１１３水平。
　　英國政府仍然處於混亂狀況，首相並未獲得黨友支持，而通脹高企的同時，經濟深度衰退風
險愈來愈高。而財政政策大幅修改後，英倫銀行１１月加息估計以０﹒７５％的機會較高。英鎊
昨日（１９日）曾經跌穿１﹒１２，初步支持是１﹒１１２０╱７０，預期市況會極為反覆。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　０﹒９７３０　０﹒９８５０　０﹒９６９０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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