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20/10/2022 17:12

中小企「還息不還本」計劃延長６個月，優化部分本金還款選項

　　《經濟通通訊社２０日專訊》金管局今日聯同「銀行業中小企貸款協調機制」（協調機制）
宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃（計劃）６個月至明年７月底。同時，考慮到計劃
已經推出兩年半，計劃將優化部分本金還款選項，協助有能力的企業準備日後逐步回復正常還款

　　自９月宣布延長計劃３個月至明年１月底後，金管局和相關政府部門已經對計劃的後續安排
作出全面檢視。考慮到經濟前景複雜多變，部分行業的經營仍然相當困難，金管局和協調機制決
定將計劃再次延長至明年７月底。
　
＊新增為期兩年償還原本金五成之選項＊
　
　　協調機制留意到，計劃已經先後展期五次，實行兩年半，終有一日必需結束。此外，長時間
「還息不還本」，也增加客戶日後回復正常還款的困難，尤其是近日息口趨升，還息不還本只會
增加客戶的長遠利息負擔。因此，為協助有能力的企業準備日後逐步回復正常還款，協調機制會
優化今年５月推出的部分本金還款選項，在為期一年恢復償還原來本金２０％的選項之外，新增
一項為期兩年償還原來本金５０％的選項。雖然參與計劃的客戶可按自身財務狀況自由選擇是否
採用部分本金還款安排，但協調機制建議，參與計劃的客戶積極考慮採用部分本金還款安排，為
計劃日後退出早作準備。
　　有意參與「還息不還本」展期的企業客戶，於明年２月至７月期間的貸款本金還款期可獲延
長６個月。貿易融資貸款本金還款期則可獲延長９０天。（ｃｌ）
　

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