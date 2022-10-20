中移動（００９４１）首三季純利９８５億元人幣，按年升１３％

《經濟通通訊社２０日專訊》中移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，首３季多

賺１３％至９８５億元（人民幣．下同），每股盈利４﹒６２元；ＥＢＩＴＤＡ錄２５１５億元

，按年增長５﹒９％；營運收入７２３５億元，增長１１﹒５％。

其中，通信服務收入為６２０１億元，按年增長８﹒３％；銷售產品收入及其他１０３４億

元，按年增３６﹒４％。另外，集團提到，期內ＤＩＣＴ業務收入６８５億元，按年增長４０％

。

截至９月底止，移動客戶總數約９﹒７４億戶，首３季度淨增１７１５萬戶；其中，５Ｇ套

餐客戶數達到５﹒５７億戶，５Ｇ網絡客戶數達到２﹒９２億戶，保持行業領先。於首３季度，

移動ＡＲＰＵ錄５０﹒７元，按年增長１％。集團稱，將努力實現全年移動ＡＲＰＵ穩健增長。

截至９月底止，有綫寬帶客戶總數２﹒６５億戶，首３季度淨增２４８２萬戶，其中家庭寬

帶客戶２﹒３８億戶，首３季度淨增１９６６萬戶。首３季度，有線寬帶ＡＲＰＵ錄３４﹒８元

，按年增長０﹒２％，家庭客戶綜合ＡＲＰＵ錄４１﹒１元，按年增長３﹒２％。（ｒｈ）

