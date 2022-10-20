【答問大會】李家超：施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動

《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官李家超出席答問大會時表示，昨日（１９日）發表任

內首份《施政報告》，香港經歷２０１９年社會運動，港獨、外部勢力威脅國家安全及社會治安

，中央頒布《港區國安法》及完善選舉制度，落實「愛國者治港」後，香港由亂到治，由治到興

，現時社會大致穩定，立法會高質高效議政論政，認為應珍惜得來不易的時刻。

李家超表示，疫情至今已持續３年，政府精準抗疫，各方面的防疫措施，以最小的代價容許

最大的經濟及民生活動，《施政報告》要把握機，帶社會共同解決社會累積的問題，又認為報告

的政策不應被５年的時間限制。

李家超又指，本屆立法會是中央落實「愛國者治港」後第一屆立法會，具廣泛代表，《施政

報告》採納議員意見，包括醫療券加碼、破格搶人才及加大推廣職專等職務，顯示行政立法機關

良性互動，日後提高治理水平，共同維護社會和諧穩定。

李家超稱，香港內耗的日子已經過去，是實現新飛躍的起點，為創造美好未來，要坐言起行

，提及「路不行不到，事不為不成」，希望立法會議員支持《施政報告》。（ｈｙ）

