  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/10/2022 10:38

【答問大會】李家超：施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動

　　《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官李家超出席答問大會時表示，昨日（１９日）發表任
內首份《施政報告》，香港經歷２０１９年社會運動，港獨、外部勢力威脅國家安全及社會治安
，中央頒布《港區國安法》及完善選舉制度，落實「愛國者治港」後，香港由亂到治，由治到興
，現時社會大致穩定，立法會高質高效議政論政，認為應珍惜得來不易的時刻。
　　李家超表示，疫情至今已持續３年，政府精準抗疫，各方面的防疫措施，以最小的代價容許
最大的經濟及民生活動，《施政報告》要把握機，帶社會共同解決社會累積的問題，又認為報告
的政策不應被５年的時間限制。
　　李家超又指，本屆立法會是中央落實「愛國者治港」後第一屆立法會，具廣泛代表，《施政
報告》採納議員意見，包括醫療券加碼、破格搶人才及加大推廣職專等職務，顯示行政立法機關
良性互動，日後提高治理水平，共同維護社會和諧穩定。
　　李家超稱，香港內耗的日子已經過去，是實現新飛躍的起點，為創造美好未來，要坐言起行
，提及「路不行不到，事不為不成」，希望立法會議員支持《施政報告》。（ｈｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/10/2022
【中概股危機】阿里巴巴創上市新低　中概股趁低吸納時機到？
人氣文章開市Good Morning20/10/2022
林家亨：新世界不必急於沽貨　地產股或回落至憧憬前水平
人氣文章大行報告20/10/2022
【大行炒D乜】港交所季績後大行點睇？花旗最熊叫沽目標$240
人氣文章財經熱話20/10/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣走勢平穩，山寨幣走勢分化
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】施政報告懶人包　招商搶人才+推簡約公屋一文看清！
人氣文章中國故事19/10/2022
《神州經脈》多房企擬發境內債　滬指錄兩連跌　外資連三日出逃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金