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20/10/2022 15:13

【施政報告】甯漢豪：北部都會區供應１３００公頃熟地

　　《經濟通通訊社２０日專訊》發展局局長甯漢豪表示，預計３２８０公頃「熟地」中，北部
都會區佔四成，佔約１３００公頃，交椅洲人工島在１０年期的較後階段，亦會有「熟地」供應
，料涉３００公頃。她又指，北部都會區「唔係只講造地咁簡單」，要考慮城鄉共融、產業引入
、環境保育並與大灣區配合。至於區內產業發展，會有多層工廈及創科用地，當局希望明年推出
首批土地時，興建多層工廈，會於地契中要求撥出若干樓面，以低於市場租金，提供予受影響的
棕地作業者。
　
＊標準金額補地價擴至新界非發展區農地＊
　
　　甯漢豪表示，標準金額補地價擴展至新界非發展區農地，　明年中提出分區、定價檢視時間
；而組裝合成則要考慮建立產業，包括成立制造的基地，存儲地方等；發展局內會有專責團隊跟
進個案，希望有更多拆牆鬆綁。
　
＊回歸以來大部份地契都獲續期＊
　
　　她又指，地契續期政策並無改變，回歸以來大部份都獲續期，不獲續期只是因為找不到業主
，絕大部份都會續期。當年薄扶林花園涉及逾千業權人，因為當時無法律要求，當時需要逐個業
權人簽署，但之後會透過法例，以刊憲形式說明，除非政府另外標明，否則所有地契都續期。
　
＊兩方面加快老舊市區重建＊
　
　　甯漢豪表示，兩方面加快老舊市區重建及修訂強拍門檻，包括成立專責辦事處幫助小業主，
如果發展商提交強拍申請，小業主心裏不安，會提供專業資訊，讓業主了解其收購價是否值得接
受；另亦可透過土地審裁處上訴，辦事處亦可以預支專業人士費用。（ｈｙ）

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