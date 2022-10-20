《小傳日記》傳神州放寬入境檢疫，魚缸似會反彈有胡食？

《小傳日記》噚晚美股嗰邊就炒債息率升，借勢回調一吓，不過好多中概都係科技股，於是

中概股捱沽仲要跑輸大市，可能嗰邊唔太睇好神州二十大會有撐市好消息啩。

不過千呼萬喚嘅好消息好似有啲苗頭，晏晝又係《彭博》就傳，上面正係探討放寬對境外入

境旅客實行嘅隔離限制措施，打算由目前「７＋３」縮短去到「２＋５」，即係兩日閉環防疫集

中隔離，再加５日居家自我監測。據講新方案或者好快就會列入新一版新冠診療方案，但係就仲

未知居家隔離期間會有邊啲限制，以及無固定居所嘅外國人會點處理，據講方案仲仍然有待最上

面拍板。

晏晝出咗消息之後，原本跌成４００幾５００點嘅魚缸，１點鐘開市之後急彈，生發發

（００３８８）即時由跌轉升，其他重磅藍戰士都飆一飆。隨後成個午市都爭持激烈，全日魚缸

總成交都超過１２００億，睇嚟好淡大戰終於要登場。

其實睇返近排嘅恒指牛熊證街貨分布，由上兩三個月經常維持大約６０比４０以上，到近期

都巴能時返唔少，會出現到好似噚日嘅４９比５１之類嘅比例，反映造淡意欲比起上幾個月少好

多。如果神州「２＋５」落實，雖然話對外地人嘅吸引力有幾大都仲兩睇，不過就可以睇到一直

堅持動態清零嘅阿爺都有些少軟化跡象，亦都正好符合返孖屐預期，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

