《小傳日記》傳神州放寬入境檢疫，魚缸似會反彈有胡食？

《小傳日記》噚晚美股嗰邊就炒債息率升，借勢回調一吓，不過好多中概都係科技股，於是
中概股捱沽仲要跑輸大市，可能嗰邊唔太睇好神州二十大會有撐市好消息啩。
不過千呼萬喚嘅好消息好似有啲苗頭，晏晝又係《彭博》就傳，上面正係探討放寬對境外入
境旅客實行嘅隔離限制措施，打算由目前「７＋３」縮短去到「２＋５」，即係兩日閉環防疫集
中隔離，再加５日居家自我監測。據講新方案或者好快就會列入新一版新冠診療方案，但係就仲
未知居家隔離期間會有邊啲限制，以及無固定居所嘅外國人會點處理，據講方案仲仍然有待最上
面拍板。
晏晝出咗消息之後，原本跌成４００幾５００點嘅魚缸，１點鐘開市之後急彈，生發發
（００３８８）即時由跌轉升，其他重磅藍戰士都飆一飆。隨後成個午市都爭持激烈，全日魚缸
總成交都超過１２００億，睇嚟好淡大戰終於要登場。
其實睇返近排嘅恒指牛熊證街貨分布，由上兩三個月經常維持大約６０比４０以上，到近期
都巴能時返唔少，會出現到好似噚日嘅４９比５１之類嘅比例，反映造淡意欲比起上幾個月少好
多。如果神州「２＋５」落實，雖然話對外地人嘅吸引力有幾大都仲兩睇，不過就可以睇到一直
堅持動態清零嘅阿爺都有些少軟化跡象，亦都正好符合返孖屐預期，請請！
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
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