【施政報告】陳茂波：五大因素樓市不「減辣」，視乎住宅成交量

《經濟通通訊社２０日專訊》《施政報告》公布不少房屋土地政策，包括簡約公屋、私人參

建資助房屋等，但未有就樓市「減辣」。財政司司長陳茂波在記者會回應指，政府當年推出樓市

辣招，目標是當住宅供應相當之緊的時候，未曾有住宅物業的香港永久居民可以優先買到。若果

以物業市場曾經「發燒」，雖然現時成交量較少，但樓價仍然相當高，當考慮是否「減辣」，要

考慮五個因素，一是樓價變化速度及跌幅，今年樓價較去年回落７﹒５％，已經相當高，為

２０１９年年初水平，但跟１９９７至１９９８年時候一年跌３０％，只屬輕微調整，在經濟環

境下不致於過度擔心。

第二點是要視乎住宅成交量，由２０１３年至２０２０年，每年合共成交量為６萬宗，去年

２０２１年為７﹒２萬宗，而今年平均每月４０００宗，今年跟去年合計，與過往相若，現時經

濟環境以及加息因素，所以大家較審慎，交投量較靜為正常現象。

第三點是未來供應量，今年估計首８月落成量為１﹒４萬伙，全年大約２﹒３萬伙，之前成

交每年大約１﹒７萬伙，２０００年至２００４年當時落成量則為２萬多伙，說明目標供應量有

所增加，但並非大幅「彈升」，而未來三至四年一手住宅供應為９﹒６萬至９﹒７萬伙水平，供

應量穩度；同時留意發展商借貸比率並不太高，與１９９７至１９９８年不同，其手上的貨尾單

位不多，所以見不到有急於推盤情況。

第四點是經濟情況及展望，短期經濟展望受疫情影響較辛苦，但隨著內地放寬出行，香港經

濟環境會好轉，而最新失業率正由５﹒４％跌至最新４％以下，與１９９８年一年失業率由

３﹒３％彈升至５﹒９％，情況不可同日而喻。最後是市場氣氛，雖然較為審慎，但見不到拋售

情況；雖然利息負擔，但現時一般供樓按揭利息為２至３厘，跟１９９７年為９至１０厘，屬於

不一樣環境，目前環境下毋須「減辣」。（ｈｙ）

