【施政報告】鄧炳強：積極推展基本法２３條立法，確保實切可行

《經濟通通訊社２０日專訊》保安局、政制及內地事務局聯同公務員事務局向公眾交代施政

報告措施；保安局局長鄧炳強表示，將積極推展《基本法》２３條的立法工作，會檢視港區國安

法的實施經驗、相關的法庭裁決及現行法例的不足，亦參考其他全國性法律及其他司法管轄區的

同類法律，確保新的立法建議切實可行，將適時展開公眾諮詢，並透過不同平台向公眾及不同持

分者解說。

鄧炳強又稱，懲教署會協助在囚人士，包括因反修例示威而入獄的青少年，重建正確的價值

觀、家庭關係，及以國家及歷史的認識，亦會協助在學、如正接受大專或以上教育的學生，繼續

完成學業。當局將與教會大學簽訂備忘錄，為在囚人士提供全面學習支援，今年底亦設立４個社

區更生中心，強化獲釋後的服務，另會推出更多多元化的在職訓練及生涯規劃項目，為他們提供

更多就業機會，包括在大灣區工作。



＊楊何蓓茵：公務員守則將闡述須恪守的操守準則＊



公務員事務局長楊何蓓茵表示，將於明年第一季，向職方發放更新《公務員守則》的草擬本

，進行諮詢。楊何蓓茵表示，《公務員守則》由２００９年沿用至今，但近年事件和現今形勢，

反映「愛國者治港」的重要性，新守則會闡述公務員應有的基本信念和須要恪守的操守準則，要

有維護國家主權、安全和發展利益的意識，盡忠職守，以民為本，敢於擔當負責。

楊何蓓茵又表示，會在明年第二季推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，表揚具示範作用的事

件、團隊或人員，讓其他公務員學習。當局會檢視公務員紀律機制，以及早懲處違紀人員，提升

處理個案的效能，明年會?詢公務員敍用委員會。（ｈｙ）



