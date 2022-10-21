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21/10/2022 15:12

《缸邊麗評－熊麗萍》控疫或逐漸放鬆，部署航空零售股

　　《缸邊麗評》中央二十大會議即將閉幕，而主要焦點是會議首日由習主席發表的報告及對未
來５年及至２０３５年的政策綱領。大會的另一重頭戲是會議完結後翌日舉行的第二十屆一中全
會，屆時將揭盅新一屆中央政治局７名成員名單，亦即是未來５年黨的最高層領導人。
　
＊政策推動內需＊
　
　　回說今次黨大會，在回顧過去５年工作時，對堅持動熊清零的政策予以肯定；市場期待二十
大會否就未來動熊清零政策有新定調，但工作報告只講述「健全公共衞生體系，加強重大疫情防
疫能力」。事實上，這亦不感到意外，黨的重點是綱領及方向性政策，而具體措施則有待中央政
府決定及執行。發改委在之後的記者會上亦就防疫問題作出回應，表示要避免疫情防疫一刀切，
杜絕隨意關停產業鏈重點企業；這說明了「上海封城防疫」的措施應不會重現。筆者估計在二十
大會議結束後，防疫政策料有所鬆綁，巿場傳聞入境內地隔離時間由「７＋３」縮短為「２＋５
」亦非不可能，惟防疫措施只會按疫情發展逐步放鬆，同時亦為今年餘下兩個月的經濟活動提供
推動力，居民回復信心消費，企業投資增加，才能進一步推動「國內大循環為主體、國內國際雙
循環相互促進」的新發展格局，而因應目前情況，提高內循環也顯得更有需要。因此，只要疫情
受控，政策推動內需消費將逐步釋放。
　
＊部署航空首都機場及中免＊
　
　　從上述疫情、消費及經濟三個層面來看，短期受惠股料包括航空、零售等，可留意內地航空
股、北京首都機場（００６９４）及半新股中國中免（０１８８０）。中國中免於８月底上市以
來，本月底將開始營運集團在海口國際免稅城，項目除了包括免稅店的購物之外，亦有娛樂、消
費等，客戶群亦得以擴闊，但要留意股份上市只兩個月，股份供需亦影響股價表現，上市定價
１５８元，但在最低跌至１２０元之後，股價逐步上升，故需留意部分投資者高位套利的風險，
而目前整體大市仍不明朗，任何對政策憧景的板塊及個股入市買賣策略仍應審慎控制注碼。
　　二十大的其他主題，再談。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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