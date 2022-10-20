《投資心得－潘鐵珊》中行推動八大金融加速發展，加快數字化轉型

《投資心得》中國銀行（０３９８８）截至今年６月３０日的中期業績，錄得營業收入

３１３６﹒１億元人民幣，比去年同期增３﹒６％，而歸屬母公司稅後利潤同比升４﹒９％至

１２４３億元人民幣。集團著力推動「八大金融」加速發展，迎接數字時代，深化大數據、雲計

算、人工智能、區塊鏈、５Ｇ移動通信等科技運用，加快數字化轉型。此外，銀行的資產質量亦

理想，不良貸款率１﹒３４％，比去年末微增０﹒０１個百分點，主要風險指標保持平穩。



＊持續優化資產負債結構，重點放於普惠金融等多個領域＊



為了緩解資產收益率下行的影響，集團持續優化資產負債結構。除了優化存款結構以及控制

存款成本外，相信亦會加大中長期貸款投放力度。此外，集團的多個子公司亦實現科技賦能，例

如在中銀證券積極布局科技金融、中銀理財上推動理財業務數字化轉型等。

在境內，集團找到新方向將重點放於普惠金融、綠色金融、戰略性新興產業、高端製造業、

鄉村振興等重點領域。此外，金融機構客戶拓展方面亦表現積極，除了外匯交易幣種達到２５種

領先中資同業以外，在跨境託管、熊貓債等亦在中資同業間保持領先。



＊積極開拓境外機投客戶群，線上線下一體化增服務能力＊



除了銀團貸款、併購貸款等高端結構化融資業務領先同業外，亦積極開拓境外機構投資者客

戶群，銀行間債券市場交易量大幅增長。相信在境內境外業務雙管齊下開拓之下，加上集團線上

線下一體化令服務能力持續增強，綜合經營布局成效顯現，令投資者可有理想回報。可考慮於現

價買入，上望２﹒７０元，跌穿２﹒４８元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆

者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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