《財金樂道－陳樂怡》基本面未有改善，恒指料受制２０天線

《財金樂道》中共二十大一如預期圍繞長遠發展框架，政策方面料留待今年底的經濟工作會

議或兩會，動態清零的防疫路線短期不變，故此目前對股市的刺激作用不大。外圍方面，英國財

相換人，減稅方案急轉彎，投資情緒一度好轉。但內地經濟復甦依舊疲弱，歐美鷹派立場不變，

美債息料有反彈風險。恒指基本面未有改善，上行空間有限，料受制於２０天線（１７４４１點

）。



＊聯儲１１月加息０﹒７５厘無懸念＊



美國９月核心ＣＰＩ按年增長６﹒６％，較８月６﹒３％有所加快。此反映即使能源價格回

調，其他產品╱服務通脹壓力仍未得到有效緩解。展望未來，冬季能源價格料有上行風險，租金

高位不退，勞動市場維持偏緊，工資增長較快，因此通脹預期續在高位徘徊。加上，聯儲局９月

議息會議紀錄反映，委員普遍憂慮行動不足更勝於行動太大。

個別官員再次發表鷹派言論，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，不排除聯儲局在接下來

１１月和１２月分別加息０﹒７５厘的可能性。聯儲局１１月亳無懸念加息０﹒７５厘，後續重

點視乎１２月加息０﹒５厘抑或０﹒７５厘。據利率期貨顯示，２０２３年利率峰值近５厘。



＊二十大講話著重「安全」＊



至於內地方面，從關鍵詞統計角度，二十大講話反映「安全」放到更重要的位置，而「經濟

」、「改革」等字眼較５年前有所減少。重點提到高質量發展為國家首要任務，並要加快科技自

立自強。有見美國加碼限制芯片對華出口，內地料會加大科技投資，確保供應鏈安全。能源規劃

方面，要積極穩妥推進碳達峰碳中和，堅持先立後破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，加強煤炭

清潔高效利用，加快規劃建設新型能源體系。此反映在達至碳中和的過程中，同時要兼顧能源安

全，煤炭仍然擔當起主力軍。

內地延後公布９月經濟數據，不過參照已公布的ＣＰＩ、ＰＰＩ、ＰＭＩ及金融數據，普遍

指向內地經濟繼續弱修復。９月ＣＰＩ及ＰＰＩ均遜預期，ＣＰＩ上升動力主要來自豬價及蔬菜

價格，非食品項目表現偏弱，反映受到疫情因素影響，內需不振。隨大宗商品價格回落，ＰＰＩ

升勢放緩，紓緩製造業的成本壓力，預計基數效應抬升，ＰＰＩ年內將轉跌。工業方面，預計隨

高溫天氣消退，生產活動重拾節奏。固投方面，下半年起政策性開發性金融工具額度加快投放，

支撐起基建投資。

而官方非製造業ＰＭＩ顯示，土木建築業商務活動指數升到近４個月高位，料顯示基建加快

落地

。財新服務業ＰＭＩ續陷收縮區，反映零售受制於宏觀經濟下行以及疫情防控因素，料９月零售

將會放緩。據彭博綜合預測，９月工業及首９個月固投增長將會分別加快至４﹒８％及６％，零

售則放緩至３﹒０％。



＊關注李寧事件會否續發酵＊



內地零售市道疲弱，反映在港股體育用品銷售數據。業界普遍首要工作為清庫存，２０２３

年營運前景的能見度仍相當低。安踏（０２０２０）公布第三季度數據，９月表現較７－８月更

弱，１０月亦未見太大起色。雖然第三季銷售數據大致合乎預期，但公司庫存水平偏高。管理層

目標今年底將庫存降到正常水平，料第四季加快折扣力度促銷，利潤料續受壓。雖然公司維持全

年增長指引，但口風趨向保守，暗示較大機會實現原定目標的下限。

而李寧（０２３３１）新產品設計惹起內地爭議，料會拖累板塊氣氛，關注事件會否進一步

發酵。

（信達國際研究部助理經理 陳樂怡）



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