《中國要聞》譚鐵牛免職香港中聯辦副主任，轉任南京大學黨委書記

《經濟通通訊社２０日專訊》國務院公布，正式免去譚鐵牛香港中聯辦副主任職務，澳門中
聯辦副主任張榮順同被免去職務。
任職香港中聯辦副主任５年多的譚鐵牛上月已出任南京大學黨委書記，接替因年齡原因不再
擔任該位的胡金波。譚鐵牛現年５８歲，曾任中國科學院副院長。同齡的張榮順出任中央紀委國
家監委駐最高人民法院紀檢監察組組長、最高人民法院黨組成員、二級副總監察官。（ｃｔ）
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