《思前想後－郭思治》大市有機會稍作回升，惟仍只屬技術性後抽

《思前想後》大市已開始接近１０月份之下旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫

屬先高而後低，恒指暫是由５日之高位１８１６４點跌至１７日之低位１６３０８點，即月內之

波幅已達１８５６點，首先，以１８５６點之波幅計該已不算小，或已可滿足月內對波幅之要求

，另外，本月高低位出現的時間是相隔９個交易日，該已符合慣性之需求，故只要沽壓稍收斂，

而買盤態度亦略為改善，大市跌勢不但可漸趨緩和，且技術上亦有機會稍作回升，惟由於市內氣

氛仍較審慎，故即使大市能略為回升，暫亦只屬有波幅而無升幅，有反彈而無大升之技術性後抽

而已。



＊須成交配合穩守１０天線，１６１７０點有失恐引發拋售＊



拉闊一點看，是潮中期跌浪是始自６月２８日之高位２２４４９點，至１０月１７日之低位

１６３０８點計，大市經過逾１５周之反覆回落後，累積之跌幅共達６１４１點，以此幅度計該

已可滿足一個中期跌浪之所需，加上逾１５周下跌，時間上亦頗符合一個中期跌浪之慣性要求，

故單從技術上看，大市在超賣下稍作後抽乃正常現象，但有一點需留意，恒指必須進一步推升並

成功重越１０天線（約在１６９５３點左近）並穩守其上超過３個交易日，技術上方算真正的回

穩，另外，成交金額亦必須明顯增加，大市方能發展成一個正常反彈市，因大市如缺乏動力作配

合，升勢定必漸受規限。

移動線方面之表現仍持續疲弱，直到目前一刻止計，各組常用的平均移動線仍屬倒序模式，

由上而下之排列為２５０天線（約在２１７５４點左近），１００天線（約在１９８６３點左近

），５０天線（約在１８６４５點左近），２０天線（約在１７３２９點左近）及１０天線（約

在１６９５３點左近），而恒指則位於上述５組平均移動線之下，單從技術上看，大市目前仍處

中期續試底之弱態中，而所指的底，暫該為２０１１年１０月之低位１６１７０點，再從１５年

圖上看，此據點之防守性相當重要，因一旦有失，可能會引發一股不太理性之拋售。



＊累積跌幅較過去兩年大，惟利淡因素多或再尋底＊



今年大市之大局該已定，由於恒指暫是由２月１０日之高位２５０５０點跌至１０月１７日

之低位１６３０８點，即在先高後低之形態主導下，年內累積之跌幅共達８７４２點，此波幅較

過去兩年為大，２０２１年恒指是由２月１８日之高位３１１８３點跌至１２月２０日之低位

２２６６５點，即年內共下跌８５１８點，至於２０２０年恒指是由１月２０日之高位

２９１７４點跌至３月１９日之低位２１１３９點，即年內共跌８０３５點，故相對而言，今年

大市之波幅已明顯較大，而由於不明及利淡因素仍多，故在本年底之前，技術上或仍有更大之波

幅點出現，即大市或會再進一步往下尋新低。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢

周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



