《輪證高清－孫明哲》部署美股宜轉倉３月份到期的中年期指數窩輪

《輪證高清》美股近日走勢反覆，市場關注即將公布的企業業績以及下月初聯儲局議息結果

，吸引投資者利用美股指數相關認股證作兩邊部署，現時部署美股產品，要注意產品的年期，由

於美股指數認股證的到期日是每年的３、６、９及１２月，１２月到期的產品現在只有不足２個

月期，時間值損耗開始加快，並不適合持有太久，如計劃持有幾天或過周末，宜考慮明年３月到

期的產品。

筆者就接到有投資者提問道指沽１０４８８，他持有過了周末為什麼此產品升幅不及預期，

從網站上查詢認股證資料，道指沽１０４８８行使價２４９６８點，１２月１６日到期，實際槓

桿約１４﹒５倍，時間值損耗每天約４﹒８％，若投資者持有過周末，有３天時間值損耗

：４﹒８％ｘ３＝１４﹒４％，若指數下跌１％，輪價理論上會上升１４﹒５％，升幅剛好完全

被時間值損耗抵銷，所以投資者會發現輪價走勢不及預期，甚至出現不升反跌的情況。要指數跌

幅能令輪價抵銷到時間值損耗，輪價才會上升，若投資者持有較長時間，時間值損耗成本會累積

，因此並不是目前合適的產品選擇。

有見及此，我們建議投資者轉移留意明年到期的道指沽１０５７２，行使價２５３８８點，

明年３月１７日到期，雖然槓桿較低，但仍能提供８倍槓桿，而時間值損耗則約１﹒１％，明顯

較上述短期證低，加上中期證引伸波幅敏感度較低，較不受波幅變化影響，相對短期證較少出現

不跟行的情況，較適合中線部署。

部署其他美股指數，亦宜利用中年期，加上輕微價外、低街貨兩個篩選條款，挑選合適現市

況的產品，可留意以下中期輕微價外產品。



中年期美股指數認股證條款：



＊納指購１０６４５，行使價１１８５０點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿６﹒８倍

＊納指沽１０５２５，行使價１０３５０點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿５﹒９倍

＊道指購１０６４４，行使價３１９００點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿９﹒５倍

＊道指沽１０５７２，行使價２５３８８點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿８﹒２倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

