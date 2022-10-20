《廣匯論勢－鄭廣復》圓匯穿１５０後反彈，年尾臨近不宜追沽！

《廣匯論勢》美元兌日圓今早最高升至１４９﹒９６，但未見回吐壓力，反而維持

１４９﹒９０以上整固。雖然有消息指，這是受到日本的薪酬結算日及進口商的美元需求所影響

，但這些都是日本企業的慣常操作，若非投資者看淡日圓後市走勢，美元兌日圓又怎能維持在

１４９水平？根據ＣＦＴＣ截至１０月１１日的數據，槓桿式對沖基金持有的日圓長倉未平倉合

約為３５４２７張，短倉則為６６０６６張，由此可見大型投資者以看淡日圓為主。

對於日圓持續單邊走弱，日本財務大臣鈴木俊認為不可取，當局亦絕不容許由投機交易造成

的過度波動，並重申政府將會採取適當措施去應對。日本央行行長黑田東彥表示，日圓大幅波動

損害經濟，但昨天（１９日）他仍表示排除上調低利率去緩和日圓的下跌趨勢的可能。換言之，

日本財務省及日本央行仍會各自為政。



＊財務省與央行各自為政＊



事實上，早前今年６月上旬，日本財務省、日本央行及金本金融廳已發布聯合聲明，表示關

注日圓匯價快速下跌的情況，黑田東彥亦表態反對日圓匯價過度波動。不過，在黑田東彥領導下

的日本央行，仍以達到２％通脹目標為主要任務，日圓走弱實有利，其後亦不斷有日本央行官員

針對日圓持續貶值作出口頭干預，最終在９月２２日採取了干預匯市行動。

顯然，日本財務省與日本央行已達成某程度的協議－央行可繼續採取量化寬鬆措施，但財務

省亦會在需要時阻止日圓的貶值勢頭，果真如此，財務省的妥協或許是因為黑田東彥將於明年４

月卸任，屆時日本央行很可能扭轉目前超寬鬆的貨幣政策，日圓必定走強。



＊圓匯量度下跌目標最低１５３＊



以費波納奇擴展幅度計算，從２０１１年１０月以來，美元兌日圓呈現典型的「ＡＢ＝ＣＤ

」形態，但「Ｃ」點究竟應該是用２０１６年６月的９９﹒１０，還是２０２１年１月的

１０２﹒５８？理論上應採用９９﹒１０，因為這是從Ｂ點開始的跌浪最低點，但由於之後的走

勢並非立即反轉向上，而是呈平底下降三角形，故從時間考慮，以１０６﹒３６作為目前升浪的

起步更為適合。如此，兩者計算所得的費波納奇１００％擴展目標就不同，以９９﹒１０為「Ｂ

」點的話，量度上升目標為１４９﹒３９，即已經達標；若以１０２﹒５８為「Ｂ」點，則量度

上升目標為１５２﹒８７。

那策略上應該是追沽日圓，還是趁低買？作為散戶投資者，但現水平入市，不論買或沽日圓

都潛在極大風險。日本財務省是否已設定在１５０進行干預未知，而一旦出現央行「問價」，日

圓可以快速反彈，追沽日圓風險大；即使散戶站在央行一方，逆勢買日圓，但相信有不少止蝕盤

或期權盤設在１５０，一旦遭到觸發，美元兌日圓同樣可以急升。炒上落又如何？今早８時以來

，美元兌日圓處於１４９﹒８８至１４９﹒９９這１１點子內橫行，貼市的短炒高手應該搵到食

，但這種「揼石仔」的炒作不是人人都做得到，或願意去做。



＊息差因素致日圓動彈不得＊



結果，美元兌日圓真的在歐洲市初段升破１５０，其後急跌後再升，高見１５０﹒０８後再

度急跌，最低跌至１４９﹒６８，之後反彈至１４９﹒８５附近徘徊。筆者相信日圓並非遭到干

預，只是突破１５０後，炒家的即時反應而已。由於暫時未見日本財務省官員對日圓曾跌穿

１５０發表言論，炒家或會死心不熄，誓要再次挑戰１５０。

投資者切記，金融市場無分對錯或敵我，符合自身利益就站在同一陣線，風險擴大就雞飛狗

走。現時市場面對１１月２日聯儲局議息會後加息０﹒７５厘，息差因素令日圓動彈不得，此刻

當然亦無投資者買日圓、沽美元，日圓偏弱無可厚非，但當聯儲局公布議息結果後，距離下次議

息時間相差約一個半月，日圓淡友是否願意冒險繼續持有倉位？另一重要因素，年底已近，基金

需要進行年結，日圓淡倉今年以來已獲利甚豐，獲利平倉盤將會限制日圓的跌勢，而經濟衰退亦

會成為日圓回升的藉口，美元兌日圓或已在１５０水平見頂，明年展開調整浪，下試１２５！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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