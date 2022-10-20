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20/10/2022 08:54

《股林淘金－林家亨》比亞迪（０１２１１）單車利潤逾萬元

　　《股林淘金》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）最新公布的第３季比亞迪盈利預
期上下限為５５﹒０５億至５９﹒０５億元（人民幣．下同），若除以第三季的銷售量約
５３﹒７２萬架計算，則每架車的淨利潤約為１﹒０２萬至１﹒１萬元，這個數字遠比過去任何
季度的銷售量及單車利潤為高。總計今年１至９月份的比亞迪累積盈利最少為９１億元，這個數
字已經比過去比亞迪三年（２０１９至２０２１年）的盈利累積總和還要高。
　
　　若保守估計今年第四季度集團能售出車數量６０萬輛計算，則比亞迪的２０２２年全年利潤
可能達至１５０億元，遠遠高於今年初時筆者多次在《經濟通》開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ
財經直播節目中表示今年比亞迪筆者的最保守盈利估計超逾１００億元以上更佳。假若估計屬實
，以今日現時的比亞迪Ｈ股市價１９５元計算，２０２２年市盈率只得３７倍左右而已，與
Ｔｅｓｌａ的預期市盈率３７﹒３倍很接近。
　
＊三個在天堂，廿個在地獄＊
　
　　以筆者所見，暫時全球的新能源汽車品牌之中，只有Ｔｅｓｌａ、比亞迪、通用五菱三家新
能源車企錄得盈利。而香港投資者熟知的中國新能源汽車品牌例如蔚來汽車（９８６６）、小鵬
汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）等在２０２２年上半年公布的業績中，平均單車
虧損達到８﹒９９萬元、６﹒３７萬元和２﹒３萬元，（第三季度業績公司尚未公布），情況實
在令投資者擔憂。
　
　　至於那些名氣略低於蔚、小、理，如零跑（０９６８３）；哪吒（２年虧４２億）；廣汽埃
安（４年虧３７億）；北汽新能源（數年虧逾百億）；小螞蟻、ＱＱ冰淇淋；歐拉好貓、黑貓；
華為的問界Ｍ５、Ｍ７；吉利之幾何、極氪、領克；紅旗的Ｅ－ＱＭ５；威馬（３年虧逾百億）
；創維汽車；長安新能源，奇瑞新能源……等等，現階段仍然係不斷虧損燒錢，不知何日見家鄉
？上述虧損車企在過去四年間，累積的總虧損已經超過１０００億元了，誰能夠笑到最後呢？真
是天曉得。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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