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20/10/2022 16:47

【新冠肺炎】本港新增５４３３宗確診，再多９名患者離世

　　《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月２０日零時零分，本港
新增５４３３宗新冠肺炎確診，其中５０９８宗在本地感染，３３５宗屬輸入個案。再多９名患
者離世。
　　另外，再有４８２間學校合共呈報６６５名師生確診，包括５６７名學生及９８名教職員。
７間學校共６班要局部停課。再多４間安老院舍爆疫，包括９名院友及１名員工受感染，３０名
院友被列為密切接觸者。今日無殘疾人士院舍錄得確診個案。　
　　截至１０月２０日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發
現９９宗、兩宗、四宗、一宗、五宗及九宗的ＸＢＢ、ＸＢＤ、ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、
ＢＡ﹒４﹒６、ＢＦ﹒７、ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現兩宗ＸＢＤ亞系個
案。
　　截至１０月２０日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１００９３宗死亡個案曾對新型冠狀
病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０００８宗及８２宗，以及三宗
由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０３０６宗。（ｃｌ）

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