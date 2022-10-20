【新冠肺炎】本港新增５４３３宗確診，再多９名患者離世

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月２０日零時零分，本港

新增５４３３宗新冠肺炎確診，其中５０９８宗在本地感染，３３５宗屬輸入個案。再多９名患

者離世。

另外，再有４８２間學校合共呈報６６５名師生確診，包括５６７名學生及９８名教職員。

７間學校共６班要局部停課。再多４間安老院舍爆疫，包括９名院友及１名員工受感染，３０名

院友被列為密切接觸者。今日無殘疾人士院舍錄得確診個案。

截至１０月２０日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發

現９９宗、兩宗、四宗、一宗、五宗及九宗的ＸＢＢ、ＸＢＤ、ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、

ＢＡ﹒４﹒６、ＢＦ﹒７、ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現兩宗ＸＢＤ亞系個

案。

截至１０月２０日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１００９３宗死亡個案曾對新型冠狀

病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０００８宗及８２宗，以及三宗

由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０３０６宗。（ｃｌ）

