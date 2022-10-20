華潤置地與恒地等四間香港發展商戰略合作，發展大灣區項目

《經濟通通訊社２０日專訊》華潤置地（０１１０９）宣布，分別與恒基兆業地產

（０００１２）、嘉華國際（００１７３）、新世界發展（０００１７）和信德集團

（００２４２）四家香港大型發展商簽訂《戰略合作協議》，雙方將針對具體潛在的目標土地資

源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性，以增加雙

方在內地和香港的相關業務投資和影響力。



＊強強聯手，發揮最大協同效應＊



華潤置地及各合作夥伴將本著合作共贏的原則，實現優勢互補，以支持粵港澳大灣區持續發

展為目標，為社會創造共享價值。

華潤置地董事會主席李欣表示，粵港澳大灣區是五家集團共同的戰略焦點，未來五家集團將

結合運用自身資源，強強聯手，發揮最大之協同效應，因應各自於不同地區的優勢，全面開拓及

把握大灣區發展機遇，發掘更多合作機會，創價增值，實現互惠共贏。



＊恒地全力配合抓緊北部都會區發展機遇＊



恒地主席李家傑稱，衷心感謝華潤置地出心出力建設香港，恒地作為香港擁有最多新界土地

儲備的發展商，集團將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇，配合國家發展策略，實現粵

港澳大灣區融合，一起為香港的繁榮穩定作出貢獻。

嘉華國際集團執行董事呂耀華表示，本次戰略合作協定必將充分發揮雙方優勢，實現互惠共

贏；同時也將推動雙方攜手合作，參與國家「一帶一路」、「大灣區建設」等歷史機遇，為房地

產行業打開新局面，為城市建設作出貢獻，共同譜寫「中國式現代化」輝煌新一頁。



＊新世界推動發展，為股東創造價值＊



新世界發展行政總裁鄭志剛表示，集團與華潤置地簽署戰略協議，可結合及利用雙方豐富的

資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，並積極推動香港及大灣區的土地發展

，同時為股東及社會創造更大的價值。

信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，信德作為紮根大灣區的綜合企業，與華潤置地

簽署戰略合作協議，進一步提升及深化雙方合作關係，緊抓大灣區歷史機遇，為促進粵港澳大灣

區的發展，及區域融合作出新貢獻。（ｃｌ）

