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即市新聞

20/10/2022 19:04

《日入而息》傳內地擬縮短檢疫期，中移動首三季多賺１３％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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據報中國探討放寬入境旅客隔離限制「２＋５」；傳內地擬縮短檢疫期，外交部表示因時因勢優
化防控措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動；冀２３條能處理最極端情況，重申不希
望反覆；ＫＰＩ多為土地房屋及搶人才企業，冀增效能；公務員絕大部分優質，冀以公平原則賞
罰分明；有信心做到輪候公屋時間４年半「封頂」；樓市撤辣需考慮樓價及成交等不同因素；放
寬「０＋０」需考慮社會及醫療體系等因素；施政報告只是起點，未來繼續聆聽意見　　　　　
陳茂波稱五大因素樓市不「減辣」，視乎住宅成交量；十年土地供應達３２８０公頃，建屋４９
萬伙；甯漢豪稱北部都會區供應１３００公頃熟地；黃偉綸稱頭五年難推高房屋供應，簡約公屋
紓輪候壓力；何永賢稱公屋、居屋維持七三比，明年再推首置盤地皮；建築署負責簡約公屋，供
應額外３萬伙；私人參建資助房屋明年推框架，物色三幅土地　　　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強稱積極推展基本法２３條立法，確保實切可行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中移動（００９４１）首三季純利９８５億元人民幣，按年升１３％；中移動９月移動業務客戶
淨增７９﹒８萬戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港第三季失業率降至３﹒９％，低於預期；失業大軍減至１５﹒５萬，餐飲業失業率降至６﹒
２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳金融峰會確診者將獲准乘坐私人飛機離港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增５４３３宗確診，再多９名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「免針紙」司法覆核案明頒判詞，臨時禁制令仍生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收２３１點報１６２８０，科指低收７５點報３１２０
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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ＬＰＲ不變滬指收跌０﹒３％三連跌，入境隔離傳放寬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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英鎊曾跌穿１﹒１２，市況會極反覆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報０﹒９８８３╱８７，日圓最新報１４９﹒８３╱８６　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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福耀玻璃（０３６０６）第三季純利按年升８３﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中移動（００９４１）首三季純利９８５億元人民幣，按年升１３％　　　　　　　　　　　　
招金礦業（０１８１８）首三季純利按年升３８％至５﹒９億元人民幣　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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鼎石資本（００８０４）２０合１之所有條件已獲達成，明日生效　　　　　　　　　　　　　
和鉑（０２１４２）抗腫瘤藥在美Ｉ期試驗完成首例患者首次給藥　　　　　　　　　　　　　
中石控股（０１１９１）清盤呈請聆訊押後至１２月７日　　　　　　　　　　　　　　　　　
中播數據（００４７１）衛星多媒體業務擬最快年底於大灣區試點落地　　　　　　　　　　　
信義能源（０３８６８）與星展香港簽訂８億元可持續發展表現掛勾貸款　　　　　　　　　　
據報阿里系航運公司擬增購５艘貨櫃船，滿足海外物流需求　　　　　　　　　　　　　　　　
雷軍稱小米電動車成功唯一途徑須成為全球前５名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港電訊（０６８２３）旗下ＤｒＧｏ夥卓健醫療推出關注骨質疏鬆活動　　　　　　　　　　
中移動（００９４１）９月移動業務客戶淨增７９﹒８萬戶　　　　　　　　　　　　　　　　
九興控股（０１８３６）第三季總綜合收入按年增４﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉華國際（００１７３）附屬就上海發展地塊成立合營企業　　　　　　　　　　　　　　　　
富智康（０２０３８）建議延遲分拆ＢＦＩＨ在印度上市　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國聯通（００７６２）９月５Ｇ套餐用戶淨增約６００﹒２萬戶　　　　　　　　　　　　　
中華汽車（０００２６）非執董Ｆｒｉｔｚ　Ｈｅｌｍｒｅｉｃｈ於周一逝世　　　　　　　　
先健科技（０１３０２）主動脈弓支架系統進入創新醫療器械特別審查程序　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）優化「還息不還本」計劃還款選項有利企業減低利息開支　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中航科工（０２３５７）再增持３６萬股中航電子Ａ股　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兗煤澳大利亞（０３６６８）第三季平均實際煤炭價格按年增２﹒１倍　　　　　　　　　　　
新天綠色能源（００９５６）與控股股東向河北燃氣增資５５００萬元人民幣　　　　　　　　
中集集團（０２０３９）須就終止購買馬士基集裝箱工業付和解費８５００萬美元　　　　　　
山高新能源（０１２５０）及山高控股（００４１２）附屬訂立３項承包人服務合同　　　　　
華潤置地（０１１０９）與恒地（０００１２）等四間香港發展商戰略合作，發展大灣區項目　
西證國際（００８１２）回購及註銷部份於２０２４年到期１﹒７８億美元擔保債券　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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中國罕王（０３７８８）今根據受限制股份獎勵計劃購買１５萬股　　　　　　　　　　　　　
新東方（０９９０１）進一步購回２０２５年到期３億美元債券　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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發改委要求生豬養殖企業不得故意壓欄抬價、串通漲價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仲量聯行預計５年期以上ＬＰＲ仍有調降空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓媒表示中國產泡菜進口持續增長，南韓白菜價格仍高企　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐人壽註冊資本增加６２％至１６﹒６億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疫情致消費減少，上海三季度購物中心空置率上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李書福擬增持Ａｓｔｏｎ　Ｍａｒｔｉｎ股權至１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１０月一年及五年期以上ＬＰＲ均維持不變，符合預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２５年上海鐵路貨運量要比２０２０年增一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貝殼研究院表示１０月主流房貸利率環比降３基點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三亞對新能源換電車型最高補貼１萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官網顯示宣昌能已擔任人民銀行副行長一職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉表示在中國大陸已開放超級充電樁９３００多根　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示近期土拍流拍率明顯降，料本季成交額同比回升　　　　　　　　　　　　　　　　　
陽光城推員工持股計劃無償送股，稱公司面臨人才流失　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌０﹒２４％，報１２９４６﹒１點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《二十大》　
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　　中方領導人下月是否出席Ｇ２０，馬朝旭稱適時發布　　　　　　
　　劉元春稱只要管控好疫情，料經濟增長可恢復至５％　　　　　　
　　馬朝旭稱堅持中國人權發展道路，準備經受驚濤駭浪考驗；阻遏外
　　部勢力干預香港，挫敗反華勢力抹黑中國　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　普京宣布烏東升級至戰時狀態，中方再次提醒國民撤離　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　英國保守黨再有高層跳船，在野黨要求立即大選　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　加拿大９月ＣＰＩ按年升６﹒９％，升幅高於市場預期　　　　　
　　拜登再投放１５００萬桶石油儲備，祈降低汽油價格　　　　　　
　　散戶不願趁低買入，正重新考慮投資策略　　　　　　　　　　　
　　日圓貶值影響，日本連續１４個月錄得貿易逆差　　　　　　　　
　　歐洲央行成員表示下兩次會議應該加息０﹒７５厘　　　　　　　
　　美元兌日圓觸及１５０﹒０８，隨後回落並出現拉鋸　　　　　　
　　美國按揭利率升至６﹒９４厘，為２００２年以來最高　　　　　
　　聖路易斯聯儲行行長預計聯儲局將在明年結束激進加息　　　　　
　　英財政部將向央行撥款逾１１０億英鎊，彌補救市損失　　　　　
　　薪酬結算日及進口商需求推動，交易員觀望１５３支持　　　　　
　　馬斯克證實計劃在美國德州建設鋰精煉廠　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　ＡＳＭＬ表示美晶片禁令影響５％訂單交付，料銷量下跌　　　　
　　外媒爆中國車企轉用地下晶片存安全隱憂　　　　　　　　　　　
　　據報工信部緊急會晤芯片企業，評估美限制影響　　　　　　　　
　　澳洲國防部調查是否有退役空軍受聘培訓解放軍　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《施政報告》　
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　　何永賢稱公屋、居屋維持七三比，明年再推首置盤地皮；建築署負
　　責簡約公屋，供應額外３萬伙；私人參建資助房屋明年推框架，物
　　色三幅土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　李家超稱施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動；冀２３條
　　能處理最極端情況，重申不希望反覆；ＫＰＩ多為土地房屋及搶人
　　才企業，冀增效能；公務員絕大部分優質，冀以公平原則賞罰分明
　　；有信心做到輪候公屋時間４年半「封頂」；樓市撤辣需考慮樓價
　　及成交等不同因素；放寬「０＋０」需考慮社會及醫療體系等因素
　　；施政報告只是起點，未來繼續聆聽意見　　　　　　　　　　　
　　李家超稱以簡約公屋填補空缺，提條例壓縮建屋程序；李家超形容
　　搶人才措施進取，但不與新加坡比較　　　　　　　　　　　　　
　　甯漢豪稱北部都會區供應１３００公頃熟地　　　　　　　　　　
　　陳茂波稱五大因素樓市不「減辣」，視乎住宅成交量；十年土地供
　　應達３２８０公頃，建屋４９萬伙　　　　　　　　　　　　　　
　　黃偉綸稱頭五年難推高房屋供應，簡約公屋紓輪候壓力　　　　　
　　鄧炳強稱積極推展基本法２３條立法，確保實切可行　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《施政迴響》　
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　　ＡＣＣＡ倡擴大「高端人才通行證計劃」範圍　　　　　　　　　
　　大摩表示施政報告符預期，退稅釋放部分被積壓需求　　　　　　
　　富瑞表示港府正重新關注經濟發展，首選中銀及太古地產　　　　
　　德勤倡港府推更多稅收措施推進債市投資者多樣性　　　　　　　
　　數碼港表示歡迎施政報告驅動創科產業及人才發展　　　　　　　
　　李家超稱現階段樓市辣招仍有存在價值　　　　　　　　　　　　
　　林正財歡迎重組可持續發展委員會等邁向碳中和的措施　　　　　
　　瑞銀料向外來人才退還印花稅刺激非本地居民預購物業　　　　　
　　總商會促政府盡快撤銷所有防疫限制並公布路線圖　　　　　　　
　　聯合醫務倡提供與內地通關時間表以便安排策略　　　　　　　　
　　電盈歡迎港府資助電視台與亞洲團隊聯合製作節目　　　　　　　
　　馬耀宗稱簡約公屋與過渡房屋定位相似，質疑資源重疊　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　曾國衞稱確保立法會補選順利進行，將宣傳新制優越性　　　　　
　　醫管局委任王耀忠為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監　　
　　金管局紐約時段承接約３０﹒６億港元沽盤　　　　　　　　　　
　　政府推出文化古蹟本地遊鼓勵計劃，為期三年　　　　　　　　　
　　會財局完成招兵買馬，年度接獲１０１宗可跟進投訴　　　　　　
　　本港第三季失業率降至３﹒９％，低於預期；失業大軍減至１５﹒
　　５萬，餐飲業失業率降至６﹒２％　　　　　　　　　　　　　　
　　調查料本港機構明年最少加薪３％，大灣區平均最多加５﹒８％　
　　中小企「還息不還本」計劃延長６個月，優化部分本金還款選項　
　　調查指今年僱員平均加薪３﹒５％，料明年加３﹒６％；逾六成本
　　港消費者認為企業應將環保置於盈利之上　　　　　　　　　　　
　　報告指香港私人財富管理業對增長勢頭樂觀，料ＡＵＭ年增速達一
　　成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　深股通全日流出１４﹒５億元，外資連續四日淨流出；滬股通全日
　　流出２９億元，外資淨流出６２億元　　　　　　　　　　　　　
　　ＯＮＥ　ＩＮＮＯＶＡＬＥ第三期明開價，涉１２０伙　　　　　
　　中原按揭表示９月轉按按月升１﹒７５％，匯豐市佔率升　　　　
　　大圍柏傲莊年底入伙，首錄預租每月１﹒６萬元　　　　　　　　
　　建行亞洲及信銀國際１２個月港元定存息加至４﹒２厘　　　　　
　　中大校長表示簡化校徽更適合數碼時代，澄清無棄校訓不急於改動
　　楊振寧林高演林青霞獲港大頒授名譽博士　　　　　　　　　　　
　　金門贏得油塘住宅項目建造合約，總值１３億元　　　　　　　　
　　ＪｏｂｓＤＢ表示首三季招聘廣告按年升３７％　　　　　　　　
　　玻璃樽徵費擬明年第二季全面實施，每公升０﹒９８元　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５４３３宗確診，再多９名患者離世　　　　　　　　　
　　「免針紙」司法覆核案明頒判詞，臨時禁制令仍生效　　　　　　
　　上海昨日新增本土新冠感染者１０例　　　　　　　　　　　　　
　　傳金融峰會確診者將獲准乘坐私人飛機離港　　　　　　　　　　
　　全國昨新增本土陽性８０７宗，廣東再增８４宗　　　　　　　　
　　大摩表示市場或對中國防疫政策過於悲觀　　　　　　　　　　　
　　據報中國探討放寬入境旅客隔離限制「２＋５」　　　　　　　　
　　傳內地擬縮短檢疫期，外交部表示因時因勢優化防控措施　　　　
　　台增３﹒９萬宗確診，高端仍未交補件緊急授權或中止　　　　　
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