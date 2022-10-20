《日入而息》傳內地擬縮短檢疫期，中移動首三季多賺１３％

《今天重點》

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據報中國探討放寬入境旅客隔離限制「２＋５」；傳內地擬縮短檢疫期，外交部表示因時因勢優

化防控措施

李家超稱施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動；冀２３條能處理最極端情況，重申不希

望反覆；ＫＰＩ多為土地房屋及搶人才企業，冀增效能；公務員絕大部分優質，冀以公平原則賞

罰分明；有信心做到輪候公屋時間４年半「封頂」；樓市撤辣需考慮樓價及成交等不同因素；放

寬「０＋０」需考慮社會及醫療體系等因素；施政報告只是起點，未來繼續聆聽意見

陳茂波稱五大因素樓市不「減辣」，視乎住宅成交量；十年土地供應達３２８０公頃，建屋４９

萬伙；甯漢豪稱北部都會區供應１３００公頃熟地；黃偉綸稱頭五年難推高房屋供應，簡約公屋

紓輪候壓力；何永賢稱公屋、居屋維持七三比，明年再推首置盤地皮；建築署負責簡約公屋，供

應額外３萬伙；私人參建資助房屋明年推框架，物色三幅土地

鄧炳強稱積極推展基本法２３條立法，確保實切可行

中移動（００９４１）首三季純利９８５億元人民幣，按年升１３％；中移動９月移動業務客戶

淨增７９﹒８萬戶

本港第三季失業率降至３﹒９％，低於預期；失業大軍減至１５﹒５萬，餐飲業失業率降至６﹒

２％

傳金融峰會確診者將獲准乘坐私人飛機離港

本港新增５４３３宗確診，再多９名患者離世

「免針紙」司法覆核案明頒判詞，臨時禁制令仍生效

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《即日市況》

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恒指全日低收２３１點報１６２８０，科指低收７５點報３１２０

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《深滬股市》

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ＬＰＲ不變滬指收跌０﹒３％三連跌，入境隔離傳放寬

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《美元匯價》

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英鎊曾跌穿１﹒１２，市況會極反覆

歐元最新報０﹒９８８３╱８７，日圓最新報１４９﹒８３╱８６

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《公司業績》

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福耀玻璃（０３６０６）第三季純利按年升８３﹒８％

中移動（００９４１）首三季純利９８５億元人民幣，按年升１３％

招金礦業（０１８１８）首三季純利按年升３８％至５﹒９億元人民幣

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《公司資訊》

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鼎石資本（００８０４）２０合１之所有條件已獲達成，明日生效

和鉑（０２１４２）抗腫瘤藥在美Ｉ期試驗完成首例患者首次給藥

中石控股（０１１９１）清盤呈請聆訊押後至１２月７日

中播數據（００４７１）衛星多媒體業務擬最快年底於大灣區試點落地

信義能源（０３８６８）與星展香港簽訂８億元可持續發展表現掛勾貸款

據報阿里系航運公司擬增購５艘貨櫃船，滿足海外物流需求

雷軍稱小米電動車成功唯一途徑須成為全球前５名

香港電訊（０６８２３）旗下ＤｒＧｏ夥卓健醫療推出關注骨質疏鬆活動

中移動（００９４１）９月移動業務客戶淨增７９﹒８萬戶

九興控股（０１８３６）第三季總綜合收入按年增４﹒８％

嘉華國際（００１７３）附屬就上海發展地塊成立合營企業

富智康（０２０３８）建議延遲分拆ＢＦＩＨ在印度上市

中國聯通（００７６２）９月５Ｇ套餐用戶淨增約６００﹒２萬戶

中華汽車（０００２６）非執董Ｆｒｉｔｚ Ｈｅｌｍｒｅｉｃｈ於周一逝世

先健科技（０１３０２）主動脈弓支架系統進入創新醫療器械特別審查程序

渣打（０２８８８）優化「還息不還本」計劃還款選項有利企業減低利息開支

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《國企紅籌》

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中航科工（０２３５７）再增持３６萬股中航電子Ａ股

兗煤澳大利亞（０３６６８）第三季平均實際煤炭價格按年增２﹒１倍

新天綠色能源（００９５６）與控股股東向河北燃氣增資５５００萬元人民幣

中集集團（０２０３９）須就終止購買馬士基集裝箱工業付和解費８５００萬美元

山高新能源（０１２５０）及山高控股（００４１２）附屬訂立３項承包人服務合同

華潤置地（０１１０９）與恒地（０００１２）等四間香港發展商戰略合作，發展大灣區項目

西證國際（００８１２）回購及註銷部份於２０２４年到期１﹒７８億美元擔保債券

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《神州民企》

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中國罕王（０３７８８）今根據受限制股份獎勵計劃購買１５萬股

新東方（０９９０１）進一步購回２０２５年到期３億美元債券

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《中國要聞》

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發改委要求生豬養殖企業不得故意壓欄抬價、串通漲價

仲量聯行預計５年期以上ＬＰＲ仍有調降空間

韓媒表示中國產泡菜進口持續增長，南韓白菜價格仍高企

匯豐人壽註冊資本增加６２％至１６﹒６億元人民幣

疫情致消費減少，上海三季度購物中心空置率上升

李書福擬增持Ａｓｔｏｎ Ｍａｒｔｉｎ股權至１０％

人行續２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量

１０月一年及五年期以上ＬＰＲ均維持不變，符合預期

２０２５年上海鐵路貨運量要比２０２０年增一成

貝殼研究院表示１０月主流房貸利率環比降３基點

三亞對新能源換電車型最高補貼１萬元人民幣

官網顯示宣昌能已擔任人民銀行副行長一職

特斯拉表示在中國大陸已開放超級充電樁９３００多根

官媒表示近期土拍流拍率明顯降，料本季成交額同比回升

陽光城推員工持股計劃無償送股，稱公司面臨人才流失

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２４％，報１２９４６﹒１點

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《二十大》

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中方領導人下月是否出席Ｇ２０，馬朝旭稱適時發布

劉元春稱只要管控好疫情，料經濟增長可恢復至５％

馬朝旭稱堅持中國人權發展道路，準備經受驚濤駭浪考驗；阻遏外

部勢力干預香港，挫敗反華勢力抹黑中國

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《俄烏開戰》

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普京宣布烏東升級至戰時狀態，中方再次提醒國民撤離

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《國際要聞》

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英國保守黨再有高層跳船，在野黨要求立即大選

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《外圍經濟》

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加拿大９月ＣＰＩ按年升６﹒９％，升幅高於市場預期

拜登再投放１５００萬桶石油儲備，祈降低汽油價格

散戶不願趁低買入，正重新考慮投資策略

日圓貶值影響，日本連續１４個月錄得貿易逆差

歐洲央行成員表示下兩次會議應該加息０﹒７５厘

美元兌日圓觸及１５０﹒０８，隨後回落並出現拉鋸

美國按揭利率升至６﹒９４厘，為２００２年以來最高

聖路易斯聯儲行行長預計聯儲局將在明年結束激進加息

英財政部將向央行撥款逾１１０億英鎊，彌補救市損失

薪酬結算日及進口商需求推動，交易員觀望１５３支持

馬斯克證實計劃在美國德州建設鋰精煉廠

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《大國博弈》

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ＡＳＭＬ表示美晶片禁令影響５％訂單交付，料銷量下跌

外媒爆中國車企轉用地下晶片存安全隱憂

據報工信部緊急會晤芯片企業，評估美限制影響

澳洲國防部調查是否有退役空軍受聘培訓解放軍

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《施政報告》

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何永賢稱公屋、居屋維持七三比，明年再推首置盤地皮；建築署負

責簡約公屋，供應額外３萬伙；私人參建資助房屋明年推框架，物

色三幅土地

李家超稱施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動；冀２３條

能處理最極端情況，重申不希望反覆；ＫＰＩ多為土地房屋及搶人

才企業，冀增效能；公務員絕大部分優質，冀以公平原則賞罰分明

；有信心做到輪候公屋時間４年半「封頂」；樓市撤辣需考慮樓價

及成交等不同因素；放寬「０＋０」需考慮社會及醫療體系等因素

；施政報告只是起點，未來繼續聆聽意見

李家超稱以簡約公屋填補空缺，提條例壓縮建屋程序；李家超形容

搶人才措施進取，但不與新加坡比較

甯漢豪稱北部都會區供應１３００公頃熟地

陳茂波稱五大因素樓市不「減辣」，視乎住宅成交量；十年土地供

應達３２８０公頃，建屋４９萬伙

黃偉綸稱頭五年難推高房屋供應，簡約公屋紓輪候壓力

鄧炳強稱積極推展基本法２３條立法，確保實切可行

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《施政迴響》

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ＡＣＣＡ倡擴大「高端人才通行證計劃」範圍

大摩表示施政報告符預期，退稅釋放部分被積壓需求

富瑞表示港府正重新關注經濟發展，首選中銀及太古地產

德勤倡港府推更多稅收措施推進債市投資者多樣性

數碼港表示歡迎施政報告驅動創科產業及人才發展

李家超稱現階段樓市辣招仍有存在價值

林正財歡迎重組可持續發展委員會等邁向碳中和的措施

瑞銀料向外來人才退還印花稅刺激非本地居民預購物業

總商會促政府盡快撤銷所有防疫限制並公布路線圖

聯合醫務倡提供與內地通關時間表以便安排策略

電盈歡迎港府資助電視台與亞洲團隊聯合製作節目

馬耀宗稱簡約公屋與過渡房屋定位相似，質疑資源重疊

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《其他消息》

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曾國衞稱確保立法會補選順利進行，將宣傳新制優越性

醫管局委任王耀忠為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監

金管局紐約時段承接約３０﹒６億港元沽盤

政府推出文化古蹟本地遊鼓勵計劃，為期三年

會財局完成招兵買馬，年度接獲１０１宗可跟進投訴

本港第三季失業率降至３﹒９％，低於預期；失業大軍減至１５﹒

５萬，餐飲業失業率降至６﹒２％

調查料本港機構明年最少加薪３％，大灣區平均最多加５﹒８％

中小企「還息不還本」計劃延長６個月，優化部分本金還款選項

調查指今年僱員平均加薪３﹒５％，料明年加３﹒６％；逾六成本

港消費者認為企業應將環保置於盈利之上

報告指香港私人財富管理業對增長勢頭樂觀，料ＡＵＭ年增速達一

成

深股通全日流出１４﹒５億元，外資連續四日淨流出；滬股通全日

流出２９億元，外資淨流出６２億元

ＯＮＥ ＩＮＮＯＶＡＬＥ第三期明開價，涉１２０伙

中原按揭表示９月轉按按月升１﹒７５％，匯豐市佔率升

大圍柏傲莊年底入伙，首錄預租每月１﹒６萬元

建行亞洲及信銀國際１２個月港元定存息加至４﹒２厘

中大校長表示簡化校徽更適合數碼時代，澄清無棄校訓不急於改動

楊振寧林高演林青霞獲港大頒授名譽博士

金門贏得油塘住宅項目建造合約，總值１３億元

ＪｏｂｓＤＢ表示首三季招聘廣告按年升３７％

玻璃樽徵費擬明年第二季全面實施，每公升０﹒９８元

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《新冠肺炎》

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本港新增５４３３宗確診，再多９名患者離世

「免針紙」司法覆核案明頒判詞，臨時禁制令仍生效

上海昨日新增本土新冠感染者１０例

傳金融峰會確診者將獲准乘坐私人飛機離港

全國昨新增本土陽性８０７宗，廣東再增８４宗

大摩表示市場或對中國防疫政策過於悲觀

據報中國探討放寬入境旅客隔離限制「２＋５」

傳內地擬縮短檢疫期，外交部表示因時因勢優化防控措施

台增３﹒９萬宗確診，高端仍未交補件緊急授權或中止

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