《華爾街內望》美股三大指數先升後跌，道指守穩３萬點關

《經濟通通訊社２１日專訊》美國１０年期債息升穿４﹒２厘，創２００８年６月以來最高

，抵銷企業業績表現理想的利好因素，美股三大指數連跌兩個交易日。道指收報３０３３３點，

跌９０點或０﹒３％，守穩３萬點關口，道指早段最多曾升近４００點，其後倒跌最多約１６０

點。納指收報１０６１４點，跌６５點或０﹒６％。標普５００收報３６６５點，跌２９點或

０﹒８％。

ＩＢＭ上季業績好過預期，股價收升近５％，是表現最好的道指成分股。家得寶跌２％，是

跌幅最大的道指成分股。Ｔｅｓｌａ收跌近７％，主因上季收入差過市場預期。美國航空收跌近

４％，惟上季每股經調整盈利６９美仙，超出預期。



＊Ａｄｉｄａｓ降今年展望累Ｎｉｋｅ股價跌＊



德國運動用品大廠Ａｄｉｄａｓ今年來第三度調降２０２２年展望，主要由於中國防疫封控

持續影響來客數、主要的西方市場庫存大增，以及為退出俄羅斯市場認列的一次性費用。此利淡

消息使該股在法蘭克福股市低收，並拖累美國同業Ｎｉｋｅ的股價。

Ａｄｉｄａｓ周四（２０日）表示，第３季營收增加１１％至６４億歐元，但淨利按年減

６２％至１﹒７９億歐元，主要和退出俄國市場的一次性費用有關。根據Ａｄｉｄａｓ的最新預

測，今年撇除匯率影響的營收增幅將落在「中間個位數」，不如之前預測的「中至高個位數」，

營業利益率和毛利率預測值分別由７％ 降至４％及由４９％降至４７﹒５％。此外，全年淨利

可能僅５億歐元，也低於之前預估的１３億歐元。

Ａｄｉｄａｓ跌幅收窄至０﹒７６％，收報１１４﹒８０美元。

Ｎｉｋｅ股價跟著走低，周四收盤跌１﹒９８％，報８６﹒８３美元。（ｋｙ）

