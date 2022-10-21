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即市新聞

21/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線實際持貨量被進一步上調

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均尚屬顯著向淡。昨早（２０日）淡友大戶發力再攻，恒指跌至１６０１１，創近年新
低位。雖然低位引來了一些買盤，令收市時呈現陽燭，大市的沽壓未散。一份令投資者感到失望
的施政報告為港股帶來了再跌的藉口，地產股的沽壓尤為明顯。最近一個反彈浪依舊令好友感到
失望；但對他們來說，面對這種情景早已成為習慣。日線圖形勢因大市不進則退而再度變得顯著
向淡，大家短線造好套利時須格外小心。
　　大家應已留意到，本欄近日於跌市中將中線實際持貨量逐步上調至４３﹒７５％，或許會令
部分讀者感到迷惑。其實，這正是大戶的買貨策略。於斷定大市已經呈現嚴重超賣，於短期內會
掉頭回升的時候，他們會開始候低分批買貨。在他們的計劃中，這屬於平均價買入的策略，看在
散戶眼裏，卻是愈買愈低的錯誤決定。至於長線實際持貨量，亦剛被上調至５０％，顯示港股的
下跌動力已經減弱。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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