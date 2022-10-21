《窩輪匯智－劉嘉輝》港股１３年低，小試牛刀有法

《窩輪匯智》上周與讀者討論過以認沽證作對沖風險的策略，本周踏入業績期，加上外圍繼

續受美息向上的拖累，港股一度下試近１６０００點邊緣，創１３年新低，上周提到公布業績的

港交所（００３８８），股價一度失守２４４元見逾兩年低。

綜合過去一周的資金流，由１０月１４日至１０月２０日的累計金額可見，港交所認沽證有

超過６００萬元淨流入，同期騰訊則有超過１５００萬元，另美團亦有超過１１００萬。同時間

港交所認購證亦有６３０萬元淨流入，而騰訊及美團則分別有４６００萬及２８００萬元，反映

投資者看好看淡皆有。

在本周反覆向下的行情中，筆者收到不少投資者問及，個別股份股值已跌至近年低位，若想

入場吸納，又要注意甚麼？

根據《彭博》截至１０月２０日的數據，目前恒指佔比最重的科技股包括騰訊、阿里、美團

、分佔７﹒１％、７％及６﹒５％不等。隨著近期股價下跌，騰訊、阿里等部分科技巨頭的市盈

率已低見個位數，其中阿里目前為９﹒８倍、騰訊為１１﹒６倍。若參考海外科網股如蘋果及谷

歌，兩者市盈率分別約２３﹒７倍及１７﹒４倍。

若讀者認為估值已跌至值得作吸納的話，又可以怎樣部署？首先，若不想以太多資金以正股

入場，擔心市況短期或會進一步急跌才中線反彈，小注之選則可利用認購證的槓桿特性作中長線

準備，參考一些年期較長的選擇，其每日時間值秏損亦較低。若正股一如預期反彈，屆時可先行

獲利，再考慮換馬至另一隻中長期價外認購證繼續睇升。

傳統智慧「莫買當頭跌」，有人甚至形容跌市的風險就猶如掉落的刀子，然而這張刀已跌了

好一段時間，若認為殺傷力有望減弱，則可透過輪證「小試牛刀」，管控好跌市中有如「刀子」

的風險。

但當然如果讀者覺得大市仍未找到支持尚要回落，則不需要「逢跌買升」，市場上有不少認

沽證供讀者看淡或對沖正股下跌。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市

產品銷售主管 劉嘉輝》



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