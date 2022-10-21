《金碩良言－黃俊碩》退還境外人才置業額外印花稅之我見

《金碩良言》行政長官李家超在前日（１０月１９日）發表任內第一份的《施政報告》，並

在維護國家安全、提升香港的發展動能、處理土地房屋短缺等問題上，廣泛聽取社會各界的意見

，制定大量高瞻遠矚的政策措施，為未來五年與香港市民「同開新篇」奠定堅實的基礎。



不過這份《施政報告》其中一個重點就是吸引人才，亦正正是筆者很早已經提出政府要就人

才流失制定短中線政策的建言。其中，李家超特首表示，在過去兩年香港流失１４萬勞動力，因

此，在《施政報告》中提出設立「招商引資辦公室」、「人才服務窗口」、「高端人才通行證計

劃」，與及，放寬及優化「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」等

，透過一連串積極進取政策措施，從而達到「搶企業、搶人才」的目標，這既能切中現時香港勞

動力不足的時弊，亦能為香港未來發展匯聚人才，絕對是值得肯定及支持。



然而，在這一連串「搶人才」的政策中，雖然絕大部分的方向都十分之正確，不過向合資格

的境外人才退還在港置業的額外印花稅，這項政策的吸引力明顯是有所欠缺。



首先，這項政策規定合資格的境外人才在港置業，首先要繳交額外印花稅，待有關境外人才

居港滿七年，並成為香港永久居民後，才能向當局申請退還該筆額外印花稅。這額外印花稅本身

經已是一個極大的負擔，雖然有關額外印花稅最終都會退還給有關境外人才，不過，這等於該筆

巨額資金被政府凍結了長達七年，而在這七年之間，該筆資金的實際購買力，將會被現時猛如虎

的通漲所蠶食。



假設一名合資格的境外人才在港購買一個一千萬元的自置居所，他要額外支付一百五十萬的

額外印花稅，並且在七年後才能退回，七年前的一百五十萬的購買力，無疑是遠高於現時的一百

五十萬。再者，這只是基於有關境外人才能夠以現金支持額外印花稅，若有關境外人才需要透過

貸款才可付有關金額，連同利息等相關成本，有關境外人才的負擔將會更大。



由此可見，退還額外印花稅只可能對一些經已落戶香港的境外人才具有吸引力，對吸引新的

境外人才來港的作用確實成疑。而交銀國際亦指出退還額外印花稅的措施，只會令現金充裕的合

資格境外人才受惠，吸引力十分有限。



因此，昨日（２０日）筆者在行政長官答問大會中化身為「紅隊（ＲｅｄＴｅａｍ）」（即

是在《施政報告》中指出，扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果，堵塞

漏洞，優化政策），向李家超特首表明，這種「先徵後退」的稅務優惠政策吸引力實屬非常有限

。政府當局可否考慮改為豁免向合資格的境外人才徵收自置居所的額外印花稅，若有關境外人才

在未有取得香港永久居民身份時經已賣出有關物業才補交有關額外印花稅，從而提升有關政策的

吸引力。



不過，李家超表示，政府內部的「紅隊」在討論有關政策時，考慮到爭取人才，希望他們能

夠落地生根，就必須與本地居民一樣的置業待遇，以及不要無端引起樓市炒賣，認為現時的政策

經已是作出適當的平衡，並強調政策是挽留人才並非房屋政策。



當然，筆者明白到特首擔心一旦全面豁免合資格境外人才的額外印花稅，可能會影響到樓市

需求管理措施的成效，引發起樓市炒賣的苦心。然而，目前香港正面對回歸以來最大的人才流失

潮，如果對準了目標但「落唔足藥」的話，亦會白白浪費機會；再者，在現時俄烏戰爭及美國聯

儲局不斷加息的陰霾下，香港物業市場的下跌壓力依然巨大，即使豁免合資格境外人才自置居所

的額外印花稅，亦未能短時間扭轉現時香港樓市的跌勢。



因此筆者期望特首及政府當局把「先徵後退」的退還合資格境外人才自置居所額外印花稅施

措，改為「先免後補」，先豁免合資格境外人才自置居所的額外印花稅，當有關境外人才在未取

得香港永久居民身份期間賣出有關自置居所時，才補交有關額外印花稅，從而提升有關措施的吸

引力。《立法會會計界議員 黃俊碩》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

