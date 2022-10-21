《盤後部署》港股連跌三個交易日，市況偏淡中移動仍值得收納！

《經濟通通訊社２１日專訊》美國債息持續攀升，拖累隔晚道指倒跌９０點，惟部分中概股

逆市上升。港股今日則高開５０點報１６３３１，全日在１６１３７至１６３５９上落，最終高

開低收，連跌第三個交易日。

恒指收報１６２１１，跌６９點或跌０﹒４２％，主板成交９３９﹒７０億元；全周跌

３７７點或２﹒２７％，最高見１６９２３，最低見１６０１０，兩者相差９１３點。國企指數

收報５５１７，升５點或升０﹒０９％。恒生科技指數收報３１０１，跌１９點或跌０﹒６２％

。

內地股市方面，上證綜合指數收報３０３８，升３點或升０﹒１３％，成交３１５１﹒１１

億元人民幣；深證成份指數收報１０９１８，跌４６點或跌０﹒４２％，成交１６１８﹒０８億

元人民幣。



＊申洲挫近一成墊底藍籌＊



部分科技股繼續受壓。快手（０１０２４）盤中曾失守４０元關，低見３９﹒８５元，收報

４０元，跌８﹒１５％，為表現最差的科指成份股；網易（０９９９９）收報９６元，跌４％；

百度（０９８８８）則收報８９﹒７５元，跌１﹒９１％。

體育用品股個別發展，申洲（０２３１３）收報５６﹒６元，挫９﹒５１％，為全日表現最

差藍籌股；李寧（０２３３１）失守５０元關，收報４９﹒１５元，跌３﹒２５％；安踏

（０２０２０）則收報７８元，升１﹒５６％。「蔚小理」上日全軍覆沒，今日小鵬

（０９８６８）升３﹒１３％，收報３１﹒３４元；理想（０２０１５）及蔚來（０９８６６）

繼續下跌，分別跌１﹒４６％及跌３﹒３８％。

內房股回升。官媒指土地流拍率下降，碧桂園（０２００７）漲６﹒７２％，收報１﹒４３

元，為全日表現最佳藍籌股；同系的碧桂園服務（０６０９８）漲３﹒１５％，收報９﹒５元；

龍湖（００９６０）漲３﹒４７％，收報１９﹒１元。



＊中移動中長線目標５２元＊



中移動（００９４１）公布首三季業績，首三季多賺１３％至９８５億元人民幣，每股盈利

４﹒６２元人民幣，但增長較中期放緩。股價今日低開近２％，其後跌幅略為收窄，收報

４９﹒６５元，跌０﹒９％。

在日線圖上，中移動股價於１０月初至今仍受制於２０天平均線，走勢看似轉弱，但若在周

線圖上看，中移動目前仍在處於年內至今形成的橫行區上，股價走勢相對平穩。

事實上，大行摩通仍看好中移動為內地最具防守性的電訊股，主因集團持有現金較多，股息

率達１０厘並且增加派息比率的前景明朗，流通性亦為同業中最好，予「增持」評級，反映市場

未有因中移動第三季業績增長稍緩，過分看淡公司前景。

目前經濟環境仍疲弱，但對電訊股的打擊較小。中移動防守性極強，股息率又吸引，在目前

偏淡的市況中，股價波動不大，非常合適作中長線部署。投資者可待股價回至１００天線附近（

約４９元）吸納，中長線目標５２元，收市跌穿４６﹒５元則止蝕。（ｅｒ）

