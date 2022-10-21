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即市新聞

21/10/2022 16:33

《盤後部署》港股連跌三個交易日，市況偏淡中移動仍值得收納！

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國債息持續攀升，拖累隔晚道指倒跌９０點，惟部分中概股
逆市上升。港股今日則高開５０點報１６３３１，全日在１６１３７至１６３５９上落，最終高
開低收，連跌第三個交易日。
　　恒指收報１６２１１，跌６９點或跌０﹒４２％，主板成交９３９﹒７０億元；全周跌
３７７點或２﹒２７％，最高見１６９２３，最低見１６０１０，兩者相差９１３點。國企指數
收報５５１７，升５點或升０﹒０９％。恒生科技指數收報３１０１，跌１９點或跌０﹒６２％

　　內地股市方面，上證綜合指數收報３０３８，升３點或升０﹒１３％，成交３１５１﹒１１
億元人民幣；深證成份指數收報１０９１８，跌４６點或跌０﹒４２％，成交１６１８﹒０８億
元人民幣。
　
＊申洲挫近一成墊底藍籌＊
　
　　部分科技股繼續受壓。快手（０１０２４）盤中曾失守４０元關，低見３９﹒８５元，收報
４０元，跌８﹒１５％，為表現最差的科指成份股；網易（０９９９９）收報９６元，跌４％；
百度（０９８８８）則收報８９﹒７５元，跌１﹒９１％。
　　體育用品股個別發展，申洲（０２３１３）收報５６﹒６元，挫９﹒５１％，為全日表現最
差藍籌股；李寧（０２３３１）失守５０元關，收報４９﹒１５元，跌３﹒２５％；安踏
（０２０２０）則收報７８元，升１﹒５６％。「蔚小理」上日全軍覆沒，今日小鵬
（０９８６８）升３﹒１３％，收報３１﹒３４元；理想（０２０１５）及蔚來（０９８６６）
繼續下跌，分別跌１﹒４６％及跌３﹒３８％。
　　內房股回升。官媒指土地流拍率下降，碧桂園（０２００７）漲６﹒７２％，收報１﹒４３
元，為全日表現最佳藍籌股；同系的碧桂園服務（０６０９８）漲３﹒１５％，收報９﹒５元；
龍湖（００９６０）漲３﹒４７％，收報１９﹒１元。
　
＊中移動中長線目標５２元＊
　
　　中移動（００９４１）公布首三季業績，首三季多賺１３％至９８５億元人民幣，每股盈利
４﹒６２元人民幣，但增長較中期放緩。股價今日低開近２％，其後跌幅略為收窄，收報
４９﹒６５元，跌０﹒９％。
　　在日線圖上，中移動股價於１０月初至今仍受制於２０天平均線，走勢看似轉弱，但若在周
線圖上看，中移動目前仍在處於年內至今形成的橫行區上，股價走勢相對平穩。
　　事實上，大行摩通仍看好中移動為內地最具防守性的電訊股，主因集團持有現金較多，股息
率達１０厘並且增加派息比率的前景明朗，流通性亦為同業中最好，予「增持」評級，反映市場
未有因中移動第三季業績增長稍緩，過分看淡公司前景。
　　目前經濟環境仍疲弱，但對電訊股的打擊較小。中移動防守性極強，股息率又吸引，在目前
偏淡的市況中，股價波動不大，非常合適作中長線部署。投資者可待股價回至１００天線附近（
約４９元）吸納，中長線目標５２元，收市跌穿４６﹒５元則止蝕。（ｅｒ）

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