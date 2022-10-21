《台股攻略－黃振宇》台股好淡爭持，徘徊萬三點關口

《台股攻略》美股持續下跌，衝擊台股低開低收，加權指數在台積電、面板雙虎等權值股下

挫帶動下，指數收在１２８１９點，跌１２６點，成交金額為新台幣１５６６﹒４４億元。

電子權值股方面，台積電早段一度升近新台幣４００元關口，但升勢乏力，最終低收新台幣

３８９﹒５元，跌２％；聯發科收新台幣５６７元，跌０﹒５％；鴻海收新台幣１０３﹒５元，

升近１％；聯電雖有三星擬擴大訂單消息，但股價仍然受壓，收新台幣３９﹒０５元，跌

１﹒１％；大立光、研華均跌逾４％。面板三虎的群創收新台幣１２﹒９元，跌４﹒１％；彩晶

收新台幣１１﹒６５元，跌４﹒５％；友達收新台幣１７﹒９元，跌４﹒３％。生物科技醫療股

受壓，北極星藥業－ＫＹ重挫逾９％，神隆、美時、羅麗芬－ＫＹ、寶齡富錦等跌４％－６％。

裕隆旗下納智捷公布品牌轉型後首款電動車「ｎ７」將於明年底上市推出，並宣布第二期預售接

單超過８０００張，消息刺激裕隆股價漲近９％。元隆、興勤、光寶科、和大、中華、乙盛－

ＫＹ、為升、昇銳等升１﹒２％－４﹒１％。

美國十年期國債孳息率再創逾十四年新高，加上多位美聯儲局官員的強硬加息取態，科技股

短線受壓，拖累台股表現，但第四季仍有一定的反彈空間，建議現階段宜選股不選市，可留意處

於發展期的新能源車相關股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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