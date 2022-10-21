  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2022 18:28

《台股攻略－黃振宇》台股好淡爭持，徘徊萬三點關口

　　《台股攻略》美股持續下跌，衝擊台股低開低收，加權指數在台積電、面板雙虎等權值股下
挫帶動下，指數收在１２８１９點，跌１２６點，成交金額為新台幣１５６６﹒４４億元。
　　電子權值股方面，台積電早段一度升近新台幣４００元關口，但升勢乏力，最終低收新台幣
３８９﹒５元，跌２％；聯發科收新台幣５６７元，跌０﹒５％；鴻海收新台幣１０３﹒５元，
升近１％；聯電雖有三星擬擴大訂單消息，但股價仍然受壓，收新台幣３９﹒０５元，跌
１﹒１％；大立光、研華均跌逾４％。面板三虎的群創收新台幣１２﹒９元，跌４﹒１％；彩晶
收新台幣１１﹒６５元，跌４﹒５％；友達收新台幣１７﹒９元，跌４﹒３％。生物科技醫療股
受壓，北極星藥業－ＫＹ重挫逾９％，神隆、美時、羅麗芬－ＫＹ、寶齡富錦等跌４％－６％。
裕隆旗下納智捷公布品牌轉型後首款電動車「ｎ７」將於明年底上市推出，並宣布第二期預售接
單超過８０００張，消息刺激裕隆股價漲近９％。元隆、興勤、光寶科、和大、中華、乙盛－
ＫＹ、為升、昇銳等升１﹒２％－４﹒１％。
　　美國十年期國債孳息率再創逾十四年新高，加上多位美聯儲局官員的強硬加息取態，科技股
短線受壓，拖累台股表現，但第四季仍有一定的反彈空間，建議現階段宜選股不選市，可留意處
於發展期的新能源車相關股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/10/2022
【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘　美元定存突破5厘
人氣文章財經熱話21/10/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍　短線值博
人氣文章中國故事21/10/2022
《神州經脈》美擬擴科技禁令　涉房企業放寬融資　人幣十四年半低
人氣文章財經熱話21/10/2022
施政報告減辣預期落空　受制加息樓價下行地產股積弱難改
人氣文章財通前海21/10/2022
前海桂廟路隧道開通 15分鐘直達福田
人氣文章財經熱話21/10/2022
【放寬入境？】內地經濟增長難靠「2+5」？連敬涵推介兩大板塊！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金