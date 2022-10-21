《午市前瞻》專家指博個股不如博大市，中移動調整後再入亦未遲

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報１６２５２，跌２８點或０﹒１７％，主板

成交５００﹒０３億元。恒生中國企業指數報５５２４，升１２點或０﹒２３％。恒生科技指數

報３１２９，升８點或０﹒２７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２３５﹒２元，升２﹒８元或１﹒２％，成交３３﹒５５億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報７０﹒４元，升０﹒５元或０﹒７２％，成交１９﹒３５億元；美團收報

１４１﹒８元，升１元或０﹒７１％，成交１２﹒２７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊李偉傑：預期第四季更多資金部署好倉＊



恒指昨日險守１６０００點後，今日走勢靠穩，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊

社》表示，預期恒指見過１７年低位會出現更明顯的好淡爭持，美元強勢亦令港股反彈乏力，但

近日二十大開始釋出更多正面消息，市場期待之後會有更具體於不同層面的扶持措施出台。他提

到近期市況偏淡，但昨日開始有好消息後大市亦願意反彈，可見市場一直等待消息支持入市。

他又提到，現時個別大型股份仍有大股東減持，他個人反而認為現時要博不如博指數，一來

港股低殘，但未來半年至九個月仍維持低殘的機會較細；他又預期全球通脹有望見頂，預期第四

季會有更多好友入市，現於１６０００點附近值得吸納。



＊中移動未持貨可４８元附近部署＊



中移動（００９４１）公布首三季業績，首三季多賺１３％至９８５億人民幣，每股盈利

４﹒６２人民幣，但增長較中期放緩，股價今日略為回落。李偉傑指中移動一直跑贏港股，防守

性強且市盈率及息率都吸引，但有一問題是股價未調整過，故現時業績未算太理想下，市場有可

能趁勢出貨或轉貨，建議未持貨者可待股價進一步回落至４８元附近再考慮。（ｈｃ）

