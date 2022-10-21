《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒１７７０－１﹒１３４０反覆波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １５０﹒４３ １５０﹒４６ １５０﹒１４

歐元╱美元 ０﹒９７７３ ０﹒９７８３ ０﹒９７６１

英鎊╱美元 １﹒１１９６ １﹒１２２０ １﹒１１７４

美元╱瑞郎 １﹒００４９ １﹒００７４ １﹒００３７

美元╱港元 ７﹒８４８３ ７﹒８４９５ ７﹒８４８１

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至２１﹒４萬，９月新屋銷售年化總數為

４７１，１０月費城聯儲製造業指數由－９﹒９回升至－８﹒７，但差過預期。數據對匯市影響

不大。美匯指數大部分時間在１１３以下反覆波動。美聯儲官員鷹派講話帶動美債收益率上升，

英國政壇動盪，首相請辭令英鎊大幅波動，美匯走勢因此較為反覆。

上台４４日的英國首相卓慧思，因處理減稅方案造成金融市場出現震盪，能力備受質疑，最

終辭去首相職務，成為英國有史以來任期最短的首相，保守黨下周內將選出黨魁。英鎊在

１﹒１７７０－１﹒１３４０之間反覆波動，經濟前景不濟加上政府應對未能予投資者信心，英

鎊下行風險仍然較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９７３０ ０﹒９８５０ ０﹒９６９０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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