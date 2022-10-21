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21/10/2022 16:13

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒１７７０－１﹒１３４０反覆波動

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１５０﹒４３　１５０﹒４６　１５０﹒１４
　　歐元╱美元　０﹒９７７３　０﹒９７８３　０﹒９７６１
　　英鎊╱美元　１﹒１１９６　１﹒１２２０　１﹒１１７４
　　美元╱瑞郎　１﹒００４９　１﹒００７４　１﹒００３７
　　美元╱港元　７﹒８４８３　７﹒８４９５　７﹒８４８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至２１﹒４萬，９月新屋銷售年化總數為
４７１，１０月費城聯儲製造業指數由－９﹒９回升至－８﹒７，但差過預期。數據對匯市影響
不大。美匯指數大部分時間在１１３以下反覆波動。美聯儲官員鷹派講話帶動美債收益率上升，
英國政壇動盪，首相請辭令英鎊大幅波動，美匯走勢因此較為反覆。　
　　上台４４日的英國首相卓慧思，因處理減稅方案造成金融市場出現震盪，能力備受質疑，最
終辭去首相職務，成為英國有史以來任期最短的首相，保守黨下周內將選出黨魁。英鎊在
１﹒１７７０－１﹒１３４０之間反覆波動，經濟前景不濟加上政府應對未能予投資者信心，英
鎊下行風險仍然較大。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　０﹒９７３０　０﹒９８５０　０﹒９６９０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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