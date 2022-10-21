《再戰明天》德國公布進口物價，中海外公布業績

《經濟通通訊社２１日專訊》德國公布進口物價，及中海外公布業績，料為下周一（２４日

）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，下周一美國國家民主基金會主導的「世界民主運動」全球大會在台

北舉行。

數據方面，下周一德國公布９月進口物價，月率升幅料由４﹒３％收窄至１﹒３％，年率升

幅料由３２﹒７％收窄至３２﹒６％。

在本港，下周一公布業績的公司有：中海外（００６８８）等。（ｗａ）

