《再戰明天》德國公布進口物價，中海外公布業績

《經濟通通訊社２１日專訊》德國公布進口物價，及中海外公布業績，料為下周一（２４日
）市場焦點。
各國重要經濟活動方面，下周一美國國家民主基金會主導的「世界民主運動」全球大會在台
北舉行。
數據方面，下周一德國公布９月進口物價，月率升幅料由４﹒３％收窄至１﹒３％，年率升
幅料由３２﹒７％收窄至３２﹒６％。
在本港，下周一公布業績的公司有：中海外（００６８８）等。（ｗａ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|香港要聞21/10/2022
【施政報告】盧寵茂：疫苗通行證將繼續執行 確保不走回頭路
|香港要聞21/10/2022
【施政報告】楊潤雄：積極考慮放寬措施 推動跨境旅遊復常
|財經熱話21/10/2022
【高息定存】富邦一年期港元定存加至4.6厘 美元定存突破5厘
|財經熱話21/10/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍 短線值博
|中國故事21/10/2022
《神州經脈》美擬擴科技禁令 涉房企業放寬融資 人幣十四年半低
|財經熱話21/10/2022
施政報告減辣預期落空 受制加息樓價下行地產股積弱難改
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰