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21/10/2022 19:13

《再戰明天》德國公布進口物價，中海外公布業績

　　《經濟通通訊社２１日專訊》德國公布進口物價，及中海外公布業績，料為下周一（２４日
）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，下周一美國國家民主基金會主導的「世界民主運動」全球大會在台
北舉行。
　　數據方面，下周一德國公布９月進口物價，月率升幅料由４﹒３％收窄至１﹒３％，年率升
幅料由３２﹒７％收窄至３２﹒６％。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：中海外（００６８８）等。（ｗａ）

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