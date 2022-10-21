《小傳日記》李寧整錯帽，５０大關都守唔到！咩位買先好？

《小傳日記》今日魚缸叫做１６０００點之上繼續整固，全日無乜特別標青板塊造好，不過

總成交就ｋｅｅｐ到喺９００億銀以上，暫時都算改善返少少。

話說早兩日李寧（０２３３１）忽然急插，原本睇住５５銀以上都應該會有啲支持力度，不

過１９號當日就一跌無回頭，今日最後仲連５０銀都不保。

香江孖屐呢邊可能無跟開，原來係因為李寧一場時裝騷出事。李寧最新一場「逐夢行」時裝

騷以「飛行」為主題，話由飛行員裝備中汲取靈感，展現人類不斷探索天空的夢想。不過出事在

一頂飛行帽設計，就被上面網民覺得，同日軍侵華所著嘅軍帽類似，一見到就諗起打仗，於是上

面網民又係群起撻伐李寧。

李寧後尾就回應，飛行帽嘅設計意念源自中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽，具有保暖防風

等等嘅專業功能。李寧集團執董、非凡中國（０８０３２）體育ＣＥＯ李麒麟都喺微博ｐｏｓｔ

咗５張相係明朝類似嘅帽，不過就進一步辣起上面網民，就算之後李麒麟剷ｐｏｓｔ，都平息唔

到，結果連股份都被用嚟洩忿。

以股價嚟睇，４８至５０銀就係李寧嘅ｂｕｆｆｅｒ位，今日跌到落４９銀附近買盤都多返

唔少。目前４８銀就係比較重要嘅支持位，如果４８銀都失守，可能就要４０銀樓下見喇，博牛

定博熊就要睇住，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

