《真知灼見－溫灼培》英國首相辭職後向如何？

《真知灼見》英國首相卓彗思昨晚（２０日）宣布辭職。而為填補首相空缺免於英國進一步

陷入政治及經濟混亂，英國保守黨決定於下周舉行黨魁選舉。根據英國博彩公司的賭盤預測，似

乎前財長辛偉誠（Ｒｉｓｈｉ Ｓｕｎａｋ）的勝算最高。至於今早（２１日）於亞洲市場英鎊

匯價則維持平穩報１﹒１２０６美元。

面對現今英國經濟的嚴峻形勢，似乎英國確要找一個真正熟悉經濟的首相上台才能把情況穩

著。亦正為此因，解釋為何在英國博彩公司的賠率中，預期辛偉誠上台機會最大。雖然卓彗思的

減稅方案不受市場歡迎，但也不見得辛偉誠在上次競選中所倡議的加稅方案就能扭轉現今英國局

勢。面對高電費、高糧食價格（最新９月通脹數字中，食品價格按年上升１４﹒２％），倘英倫

銀行為壓抑通脹而要大舉加息，再加上加稅，相信英國經濟同樣承受不了。真要看看下任英首相

有何本事可扭轉這困局！



＊美國平均３０年定息按揭攀至６﹒９４％＊



最後看看美國消息。美國９月二手樓銷售按月按年分別下跌１﹒５％及２３﹒８％，以按月

跌幅計算已是連續第８個月回落。主要因為聯儲局的不斷加息下，導致美國３０年期定息按揭息

率攀至６﹒９４％的２０年高位所致！不過，９月份美國平均樓價仍高企３８﹒４８萬美元一間

，按年上升８﹒４％。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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