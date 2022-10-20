《宏觀有法－艾西亞》亞洲重新開放將會為哪些行業帶來曙光？

《宏觀有法》新冠疫情盡頭曙光漸現，全球各國正加速於防疫及經濟政策取得更佳平衡。雖

然亞洲進度現階段仍較歐美落後，但最近陸續有更多政府取消防疫方面的出入境限制，重新開放

的進程正在加快。除了中國內地之外的大部分亞洲地區，有望看到長期壓抑的需求帶來的反彈。

在本文中，我們參照歐美企業的經驗，分析亞洲在開放過程中為不同行業帶來的機遇。

全球防疫嚴格指數顯示，除中國內地以外的亞洲其他地區正在逐漸取消限制、趕上世界其他

地區。航空、酒店、鐵路和旅遊消費都是重新開放進程中的獲益行業。首先，從全球角度看，並

非所有的行業都已恢復到疫情前水平，而亞洲的復甦將會成為增長的催化劑。其次，亞洲落後於

全球同業的差距也能夠反映出周期性收入回升的空間。

航空客運流量恢復再次為航空公司帶來收益。在疫情之前，亞洲航司的重要性已經從

２０１１年的３１％上升到２０１９年的３５％。疫情造成的中斷並不會改變有利於亞洲的結構

性因素，亞洲重新開放將會縮小亞太航司和全球的差距。截至２０２２年８月，全球航司收入已

經達到疫情前水平的７２％，亞太約為５２％。

酒店業正在迎來更多住客，曾經一度暴跌的入住率可見改善。為了抓住結構性機遇，全球酒

店集團在亞洲的規模正持續擴大，即使在疫情期間也是如此。亞洲的酒店房間比例已經超越歐洲

，從２０１９年的１９％上升到２０２１年的２１％。同樣，在亞洲重新開放的周期性影響下，

亞洲酒店業還有進一步增長的空間。即使是北美和歐洲，２０２２年二季度的酒店入住率也僅恢

復到６６％，仍低於２０１９年的８０％。亞洲目前的入住率徘徊在４９％左右，還有很大的追

趕空間。

遊客恢復出遊後，鐵路公司將獲益於更多的市內及城際出行。香港和日本是兩個典型的擁有

龐大的鐵路交通網絡和可投資領域的例子，這兩個經濟體此前都受益於旅遊業的繁榮。與全球同

業相比，歐洲的運輸服務（以德國鐵路和法國國家鐵路為例）在２０２２年二季度已經達到超過

疫情前１６％的水平，亞洲仍低於歐洲，目前在疫情前水平的７２％。

在旅遊消費方面，預訂平台、旅遊零售商和化妝品公司將會看到強勁的需求。國際預訂平台

的收入已恢復到疫情前水平的９７％和８８％。專注於中國的旅遊平台自２０１１年後擴張了十

倍，但當前收入水平僅恢復到疫情前的５１％。遊客數量回升對於經營免稅店的零售商們也是一

個好消息，事實上，免稅店是亞洲為數不多的表現好於全球的行業，因為重新開放前亞洲消費者

的購物範圍局限於國內。雖然中國重新開放的進程緩慢，但韓國旅遊零售商競爭力逐漸增強，在

疫情前所佔的市場份額就已經在上升，並且有望借助重新開放的東風進一步增長。

隨著各經濟體內部的出行活動恢復正常，化妝品需求也出現反彈，而入境旅客會帶來另一波

增長高峰。２０２２年二季度，歐萊雅和雅詩蘭黛的收入分別達到疫情前水平的１１９％ 和

１２４％，資生堂和愛茉莉太平洋分別處於疫情前收入水平的８４％和７９％。從中可以看出，

亞洲化妝品製造商落後於全球同業，但由於收入主要來自於亞洲，這些公司在重新開放的過程中

將處於更好的位置。

不過，中國的疫情清零政策持續到何時對於亞洲和世界而言仍然難以預測。自２０２０年以

來，中國的出境遊客人數幾乎消失。疫情之前，中國遊客每年在世界各地的消費超過２５００億

美元，亞洲許多經濟體的旅遊相關產業在很大程度上依賴中國，通過其他管道很難完全彌補這些

損失。防疫期間的不確定性也削弱了中國居民對國內旅遊的情緒，旅遊收入佔ＧＤＰ的比例從

２０１９年的５﹒８％下降到２０２２年第二季度的２﹒１％。因此，即使中國未來放鬆出入境

限制，如果國內出行和流動限制仍然存在，重建中國遊客出國旅遊的意願可能還需要很長時間。

全球仍處在一個艱難的、尚未完全走出疫情陰影的環境中，亞洲重新開放的影響有望超越歐

美，為全球許多行業注入一些難得的樂觀情緒。航空、酒店、鐵路和旅遊消費從較低的基數反彈

，成為獲益最大的幾個行業。雖然亞洲公司是周期性的最大受益者，但全球企業在亞洲的業務也

將得到提振。亞洲也是時候擺脫疫情的拖累，重新成為世界結構性增長的源泉，人口增長和中產

階級崛起等積極因素並沒有因為疫情而改變。最大的不確定性是中國何時結束清零政策，這是形

成周期性反彈的最重要的經濟因素之一，不僅對於中國自己，對亞洲和世界來說也是如此。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞、法國外貿銀行亞太區高級經濟學家 吳卓殷》



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