《豐碩成果－盧穗欣》亞太債券存續期短，有助緩衝息口走向

《豐碩成果》美國９月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升８﹒２％，市場焦點由高通脹，轉

為憂慮經濟衰退風險。美聯儲繼續以大幅加息來抑制通脹，９月的議息會議再加息０﹒７５厘，

聯邦基金利率目標區間升至３％－３﹒２５％，持續的激進加息將令美國經濟增長因而放緩，孳

息曲線保持倒掛。



＊美聯儲有望逐步放慢加息步伐＊



我們認為，通脹在維持較高水平的同時，可能會隨著商品價格下跌和經濟放緩而逐步降溫。

我們估計，美聯儲有機會逐步放慢加息步伐，並可能在２０２２年１２月前暫時結束本輪加息周

期。短期內，市場將會在通脹加息預期和經濟衰退憂慮之間不斷拉鋸，預料美國國債收益率將會

在區間內波動。

中國方面，雖然我們同意市場缺乏短期利好因素，但基於宏觀環境疲軟以及市場普遍對地緣

政治持審慎態度，年初至今的市場調整已有高程度的反映。我們相信更有利的消費、房地產和疫

情政策將提振經濟復甦和市場情緒。



＊亞洲投資級別債券，相對更具抗禦力＊



今年以來，市場因憂慮美國經濟陷入滯脹、美聯儲緊縮貨幣政策對抗通脹、以至俄烏衝突、

台海兩岸和中美緊張的地緣政治局勢，上述因素都導致全球經濟增長和通脹前景變得不明朗，加

劇市場波動，投資團隊將一直密切關注環球事態發展。

鑑於市場諸多不確定性，投資團隊目前仍偏好具防守性和信用評級高的投資級別債券，此外

，油價和大宗商品價格下跌，有助為整體通脹降溫，我們看好短年期投資級別債券，能為基金提

供不俗的收益率。

從投資級別債券來說，亞洲投資級別債券的波動性比美國投資級別債券為低，且具抗禦力及

正面評級趨勢。當中，我們偏好銀行金融及物流業的投資級別債券，主要由於該類別一般擁有穩

定及優質資產、穩健資本及現金流，抗禦能力較佳；而物流及運輸行業更因疫情關係，需求顯著

增加，帶動業務增長。



＊印尼主權債券表現較佳，看好香港藍籌企業債＊



債券方面，投資團隊目前較看好短年期的投資級別債券。印尼主權債券和準主權

（ｑｕａｓｉ ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ）債券主要受惠於美聯儲鷹派政策立場軟化，和更多跡象顯

示已接近加息周期高峰。這些債券對利率變動的敏感度高，隨著美國國債收益率回落，和市場情

緒改善，其表現有望優於其他亞洲國家的投資級債券。市場期望新一屆特首履任後，將推動加快

通關步伐，加上新一輪消費券計劃，應可會為消費相關行業帶來支持。我們還看好香港藍籌企業

發行的投資級別債券，以及擁有高質量信用評級的投資級別債券。



＊審慎觀望中國房地產高收益債券＊



儘管中央政府進一步降低抵押貸款利率，並傳言要求銀行提供更多信貸，但東亞聯豐繼續對

中國房地產市場保持謹慎。我們認為年底會出現更多違約消息，進一步削弱市場情緒，抵消這些

利好政策的好處。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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