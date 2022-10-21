《品中資－羅國森》中資股何時「脫貧」？

《品中資》本月１６日，中國共產黨召開第２０次全國黨代表大會（下稱二十大），會上國

家主席兼黨總書記習近平總結過去５年的工作時，特別強調，在他兩個任期內的一個重大勝利是

打贏了「脫貧攻堅戰」，建成小康社會。

去年內地正式宣布，在現行標準下，已有接近１億（９８９９萬）農村貧困人口脫貧，

８３２個貧困縣摘帽，以及１２﹒８萬個貧困村出列。

習近平在二十大上發言，表示下一階段的任務是全面建成社會主義現代化強國，實現第二個

百年奮鬥目標，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。

而全面建成社會主義現代化強國會分兩個階段，由２０２０至２０３５的首１５年，要基本

實現社會主義現代化，而從２０３５至２０５０的第二個１５年，才正式把中國建成現代化強國

。

如果論習主席的「業績」，以經濟規模計，２０２１年中國的國內生產總值（下稱ＧＤＰ）

，或稱經濟總量達到１１４萬億元（人民幣．下同），約佔全球經濟比重１８％。過去１０年（

由２０１２－２０２１年），即習近平上台的１０年，中國ＧＤＰ由５１﹒９萬億，增長至去年

的１１４萬億，年均增長達到８﹒２％。

以股市方面計，內地Ａ股的總市值由２０１２年的２２﹒４萬億，增長至２０２１年的

９１﹒７萬億，年均增長１５﹒１％，算是比經濟走得更快。我手上只有２０１９年的數字，當

時中國股市的市值，大約佔全球股市市值１９﹒７％，跟經濟比重也頗匹配。

不過，以上證綜合指數計，２０１２年１０月時大約是２１２０點，昨日收報３０３５點，

年均增長只有３﹒７％，顯然跑輸總體大市，反映指數的代表性有問題。

如果以國企指數計，２０１２年１０月的國指，大約是１０６００點，但昨日收報５４５０

點，大跌了近一半，更加令人摸不著頭腦。



＊只能炒股不炒市＊



當然，如果以個股計，即使近期股市大跌，個別股份的跌幅十分厲害，但優質股仍然跑贏同

期的經濟增長和大市。以股王騰訊（００７００）為例，２０１２年的營業額是４３８億，賺

１２７億，但到了２０２１年，營業額已增至５６００億，賺２２４８億元，年均增長分別是

２９％和３３％。

股價方面，由於騰訊股價曾經一拆五，１０年前以股價拆細後計，大約是１０元左右，即使

近期股價大跌，昨日跌至２３２﹒４元收市，但年均升幅仍達３７％左右，跑贏收入和盈利的增

幅。

從這個例子更加證明，只要選對股票，回報仍然是十分吸引的，也間接證明，炒股不炒市可

能是更好的策略。



＊政策要鬆才可「脫貧」＊



但整體來說，怎樣才可以令中資股「脫貧」（回升）？我認為，現階段的股市，由於資金流

走，或不願入市，短時間是不可能「脫貧」的。我相信，必須要等美國的加息行動大致到位，即

是確定通脹受控才會見頂，這才有機會令到資金重回股市。

而內地方面，也必須要等疫情受控，取消較嚴格的入境防疫政策（昨日有傳聞指可能由他７

＋３改為２＋５），經濟才可望有較強的復甦力度。雖然習近平仍然強調，現在不是只搞「自給

自足」的內循環，而是建立以國內大循環為主，國內國際雙循環相互促進的發展策略。

奈何過去幾年，中美關係惡化，以美國為首的西方國家，在很大程度上要抵制中國的發展，

尤其是高科技發展，我相信，這個國際大循環是靠不住的。因此，現實上仍然只有一個「引擎」

，故內地經濟會繼續放慢增長。

當然，比起歐美成熟經濟體現在面對的高通脹，低增長局面，中國的情況仍然稍好一點。而

我對中國經濟始終有一定信心，因為中國的經濟體系十分龐大，只要政策放鬆，不是走「封關」

的回頭路，中國經濟要保持溫和增長是可以做到的。但要再傳導至股市，令到股市也「脫貧」，

恐怕仍要一段時間，可能是幾個月，甚至一兩年呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》（ｚｚ）



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