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即市新聞

21/10/2022 09:53

《品中資－羅國森》中資股何時「脫貧」？

　　《品中資》本月１６日，中國共產黨召開第２０次全國黨代表大會（下稱二十大），會上國
家主席兼黨總書記習近平總結過去５年的工作時，特別強調，在他兩個任期內的一個重大勝利是
打贏了「脫貧攻堅戰」，建成小康社會。
　　去年內地正式宣布，在現行標準下，已有接近１億（９８９９萬）農村貧困人口脫貧，
８３２個貧困縣摘帽，以及１２﹒８萬個貧困村出列。
　　習近平在二十大上發言，表示下一階段的任務是全面建成社會主義現代化強國，實現第二個
百年奮鬥目標，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。
　　而全面建成社會主義現代化強國會分兩個階段，由２０２０至２０３５的首１５年，要基本
實現社會主義現代化，而從２０３５至２０５０的第二個１５年，才正式把中國建成現代化強國

　　如果論習主席的「業績」，以經濟規模計，２０２１年中國的國內生產總值（下稱ＧＤＰ）
，或稱經濟總量達到１１４萬億元（人民幣．下同），約佔全球經濟比重１８％。過去１０年（
由２０１２－２０２１年），即習近平上台的１０年，中國ＧＤＰ由５１﹒９萬億，增長至去年
的１１４萬億，年均增長達到８﹒２％。
　　以股市方面計，內地Ａ股的總市值由２０１２年的２２﹒４萬億，增長至２０２１年的
９１﹒７萬億，年均增長１５﹒１％，算是比經濟走得更快。我手上只有２０１９年的數字，當
時中國股市的市值，大約佔全球股市市值１９﹒７％，跟經濟比重也頗匹配。
　　不過，以上證綜合指數計，２０１２年１０月時大約是２１２０點，昨日收報３０３５點，
年均增長只有３﹒７％，顯然跑輸總體大市，反映指數的代表性有問題。
　　如果以國企指數計，２０１２年１０月的國指，大約是１０６００點，但昨日收報５４５０
點，大跌了近一半，更加令人摸不著頭腦。
　
＊只能炒股不炒市＊
　
　　當然，如果以個股計，即使近期股市大跌，個別股份的跌幅十分厲害，但優質股仍然跑贏同
期的經濟增長和大市。以股王騰訊（００７００）為例，２０１２年的營業額是４３８億，賺
１２７億，但到了２０２１年，營業額已增至５６００億，賺２２４８億元，年均增長分別是
２９％和３３％。
　　股價方面，由於騰訊股價曾經一拆五，１０年前以股價拆細後計，大約是１０元左右，即使
近期股價大跌，昨日跌至２３２﹒４元收市，但年均升幅仍達３７％左右，跑贏收入和盈利的增
幅。
　　從這個例子更加證明，只要選對股票，回報仍然是十分吸引的，也間接證明，炒股不炒市可
能是更好的策略。
　
＊政策要鬆才可「脫貧」＊
　
　　但整體來說，怎樣才可以令中資股「脫貧」（回升）？我認為，現階段的股市，由於資金流
走，或不願入市，短時間是不可能「脫貧」的。我相信，必須要等美國的加息行動大致到位，即
是確定通脹受控才會見頂，這才有機會令到資金重回股市。
　　而內地方面，也必須要等疫情受控，取消較嚴格的入境防疫政策（昨日有傳聞指可能由他７
＋３改為２＋５），經濟才可望有較強的復甦力度。雖然習近平仍然強調，現在不是只搞「自給
自足」的內循環，而是建立以國內大循環為主，國內國際雙循環相互促進的發展策略。
　　奈何過去幾年，中美關係惡化，以美國為首的西方國家，在很大程度上要抵制中國的發展，
尤其是高科技發展，我相信，這個國際大循環是靠不住的。因此，現實上仍然只有一個「引擎」
，故內地經濟會繼續放慢增長。
　　當然，比起歐美成熟經濟體現在面對的高通脹，低增長局面，中國的情況仍然稍好一點。而
我對中國經濟始終有一定信心，因為中國的經濟體系十分龐大，只要政策放鬆，不是走「封關」
的回頭路，中國經濟要保持溫和增長是可以做到的。但要再傳導至股市，令到股市也「脫貧」，
恐怕仍要一段時間，可能是幾個月，甚至一兩年呢！
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》（ｚｚ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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