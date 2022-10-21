《青工俠說－廖錦興》亂從何來，興從何起？

《青工俠說》香港回歸祖國２５年，這小島經歷了不少風浪，本屆政府履新後便強調「由亂

而治，由治及興」，究竟亂從何來，興從何起？香港回歸祖國以一國兩制方式實行「港人治港，

高度自治」，這構想原意讓香港可在維持原有管治模式，既保持國際城市的地位又可背靠祖國，

「穩民心、振經濟」。一國兩制並非香港獨有，但不同文化及歷史背景產生的效應和影響可以是

大相徑庭。



自１８４０年英國對清政府宣戰，發動第一次鴉片戰爭，１８４２年簽訂《南京條約》中方

割讓香港給英方，就此英國利用香港作為與中國大陸的政經門戶，亦是英國將鴉片進口中國大陸

的主要港口，在１５５年英國殖民地管治下，香港華人長期受到不公平對待，種族歧視的情況到

上世紀９０年代才逐漸改善。英國在香港回歸祖國前突然改變百多年在香港的殖民地管治政策，

大幅提升自由民主意識並推行民主選舉制度，增加媒體和民間組織的自由度達到監察政府施政的

效果，這種政治謀略明顯對應香港回歸祖國所採用一國兩制的方針，令回歸後的政府施政裹足不

前，糖衣陷阱讓香港人享受西方式民主制度，而每項政策都要過五關斬六將，「提出、研究、諮

詢、討論、修訂、爭拗甚至小市民利用司法覆核」，可想而知香港的政經發展怎能盡如人意，隨

之而來便是政治爭拗，因此香港便由治變亂，就算香港經濟受到ＳＡＲＳ嚴重影響時，內地利用

自由行及推出支援的政策令香港在百業蕭條時能恢復元氣，也改善不到反中亂港的大趨勢。



香港在回歸前後並沒有了解回歸的意義和家國情懷，只著重背靠祖國能有多少經濟益處，所

以港人對中國憲法、一國兩制、香港《基本法》沒有充分了解，最失望的是每一個國家都重視的

國民教育也被忽略了，由前線教育工作者到特區政府問責官員並沒有認真讓香港各級學生認識國

家民族歷史，甚至香港歷史。２０１４年和２０１９年的社會暴動事件是一場完美風暴，在眾多

因素中，香港人對中國憲法和香港《基本法》欠缺認識必定是重要因素之一。２０２０年６月

３０日由全國人民代表大會常務委員會通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》

（國安法），同日以全國性法律形式納入香港特別行政區《基本法》附件三中，並公布實施，在

法理上國安法是完全沒有爭議，只是國安法的出現起了止暴制亂之效，對部分仍持抗爭思想的人

來說還是接受不到。



最近閱讀了由香港大學法律學院講座教授陳弘毅、中國人民大學法學院教授韓大元及大連海

事大學法學院教授楊曉楠主編的《憲法、香港基本法與香港國安法十講》一書，對上述題目有更

深了解，此書乃２０２２年７月初版，因此內容能緊貼社會所關注的議題，並以一些具體的案例

解讀香港《基本法》及國安法的條文。正確認識國家憲法、香港《基本法》和國安法對香港人疫

後在政經上的發展極其重要，亦是「由治及興」的關鍵所在，正如三位法律學者主編在序言所說

：「把本書獻給從上世紀八十年代到今天那些為一國兩制的事業作出過努力和貢獻的無數的人。

但願一國兩制方針政策在香港經歷多番考驗後，能夠走向更光明的未來，但願港人能為中華民族

的偉大復興和中國夢的實現，作出其應有的貢獻。」《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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