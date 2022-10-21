《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監允許特定涉房企業Ａ股融資

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



允許滿足特定條件涉房地產企業在Ａ股市場融資

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記者獲悉，對於涉房地產企業，中證監允許部分存在少量涉房業務但不以房地產為主業的企業在

Ａ股市場融資。



轉融資費率整體下調４０個點子

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中國證券金融股份有限公司２０日宣布，決定整體下調轉融資費率４０個點子，調整後各期限檔

次的費率具體為：１８２天期為２﹒１０％、９１天期為２﹒４０％、２８天期為２﹒５０％、

１４天和７天期為２﹒６０％。



新一期ＬＰＲ保持穩定，改革效能繼續釋放

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昨日公布的新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）顯示，１年期ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上

ＬＰＲ為４﹒３０％，均與上期持平。專家認為，若有必要，後續ＬＰＲ仍具備繼續下降的空間

。年內信貸量增價降勢頭有望延續。





《上海證券報》



中證金融整體下調轉融資費率４０個點子

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中國證券金融股份有限公司日前宣布啟動市場化轉融資業務試點，並整體下調轉融資費率４０個

點子。下一步，中證金融將組織證券公司進行技術系統改造、測試和業務培訓，發揮正向引導資

金規範入市的積極作用。



ＬＰＲ連續兩月「按兵不動」，無礙融資成本下行

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ＬＰＲ連續兩個月「按兵不動」。人行２０日授權全國銀行間同業拆借中心公布最新一期貸款市

場報價利率（ＬＰＲ）。其中，１年期ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，均

維持前值不變。



國新央企主題系列指數即將發布

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上交所和國新投資聯合開發的中證國新央企科技引領指數、中證國新央企現代能源指數和中證國

新央企股東回報指數昨日正式公告發布安排。這３條指數將與前期發布的中證國新央企綜合指數

共同組成「１＋Ｎ」系列央企指數。





《證券時報》



市場化轉融資業務試點啟動

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昨日，中證金融啟動市場化轉融資業務試點，邁出轉融資市場化改革的實質性一步。同時，中證

金融還同步下調轉融資費率４０個點子。



超４００家公司三季報業績預喜，逾四成淨利翻倍

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２０日１８時，兩市已有４３８家上市公司披露前三季度業績預告。其

中，１７７家公司預計淨利同比最大增幅不低於１００％，占比逾四成。



上交所多舉措推動產業債民企債融資暢通

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今年前三季度，上交所債券市場融資總額達３﹒４６萬億元（人民幣．下同），其中產業債發行

６１１９億元，同比實現正增長。１至９月，上交所產業債淨融資額為正，同比增長２００多億

元。（ｌｃ）

