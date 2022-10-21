《廣匯論勢－鄭廣復》英央行壓抑通脹決心不變，鎊匯中長線逢低買

《廣匯論勢》「４」對華人來說是個不祥數字，卓慧思當選英國首相第４４天即宣布辭職，

似乎反映她內心的感受是比死更難受！不過，她的辭職絕不意外，只是比預期更早而已，否則如

何創下英國史上最「短命」首相紀錄？

賭客真金白銀的下注，許多時候比分析員的預測更準確。網站ｏｄｄｓｃｈｅｃｋｅｒ顯示

了數十家博彩公司就卓慧思何年下台開出的盤口，先從賠率最高的開始。若然在２０２５年下台

，賠率最高為３３倍；２０２４年下台亦有１２倍；明年下台最高亦有２倍。至於今年下台，最

多賠０﹒４４倍，即扣除本金後有４４％回報，而下注今年下台的佔比超過７９％。現時市場關

注的應是哪個保守黨人將成為下任首相，若然約翰遜再次當選，他應該創下英國有史以來在最短

時間內兩度擔任首相的人！



＊莫佩琳當選首相機會高＊



根據ｏｄｄｓｃｈｅｃｋｅｒ的資料，之前與卓慧思爭奪黨魁的辛偉誠（Ｒｉｓｈｉ

Ｓｕｎａｋ）為繼任首相人選大熱門，第二位是約翰遜，第三是下議院領袖莫佩琳（Ｐｅｎｎｙ

Ｍｏｒｄａｕｎｔ）。三者之中，年紀最輕的是４２歲的辛偉誠，比卓慧思更細，保守黨員很

可能認為他未有能力擔此大任；選約翰遜的就有點精神分裂了，反而現年４９歲的下議院領袖莫

佩琳或許被看中。

莫佩琳出生於軍人家庭，父親曾在英國陸軍傘兵團服役，而她在擔任下議院領袖前，亦曾在

２０１９年短時間出任國防大臣，之前亦大多出任國防相關職位，２０１３年至今仍在英國皇家

海軍擔任少尉一職，成長環境相信會令她處事不輕浮、偏向穩健、嚴守紀律、不冒不必要的風險

，同時立場必定是堅定的。當然，她在作出決定前亦必定經過深思熟慮，因此我認為，她當選黨

魁及英國首相的機會極高。



＊零售數據偏差打壓英鎊＊



昨天（２０日）卓慧思宣布辭職的消息傳出後，英鎊兌美元曾急升至１﹒１３水平，其後急

回至１﹒１２５０水平，卓慧思步出唐寧街十號，以一分半鐘的講話結束了她４４天的首相生涯

，而英鎊兌美元亦在再次發力升至１﹒１３５０以上後急速回落，屬典型的ｓｅｌｌ ｔｈｅ

ｔｒｕｔｈ走勢。今天走勢偏軟，其後英國公布９月份零售銷售偏差，整體按月及按年分別跌

１﹒４％及６﹒９％，核心零售銷售按月及按年跌１﹒５％及６﹒２％，全部差過市場預期，英

鎊匯價隨即急跌，兌美元低見１﹒１１２４。



＊英央行下月仍料加息１厘＊



從日線圖觀察，英鎊兌美元呈收窄三角形走勢，上破１﹒１４４１才視為向上突破訊號；跌

穿１﹒０９２４則視為向下突破訊號，在此之前仍偏向區間震盪。由於聯儲局及英倫銀行均會在

１１月初公布議息結果，預期前者加息０﹒７５厘，後者則料加息１厘，鎊美息差若收窄，可望

支持英鎊匯價在１﹒１０水平回穩。

雖然英國政局返回４４天前的狀況，英倫銀行看似無必要大幅加息，但英國９月份通脹率重

上雙位數，達到１０﹒１％，反映央行有必要加大加息力度去壓抑通脹，故未必因為卓慧思辭職

而放鬆。筆者仍然認為，英鎊每次大跌都是中長線入市吸納時機，現時英鎊兌美元月線圖

９ＲＳＩ已跌至１５﹒８的嚴重超賣水平，預示後市將會展開中長期升浪，可以１﹒２０及

１﹒３５為上升目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

