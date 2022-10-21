《神州縱橫－凌昆》走上建現代化強國之路

《神州縱橫》中共二十大確認了建設現代化強國為工作重心，並指未來五年是關鍵時刻要開

好個頭。無疑此乃中共的最終發展及建國目標，民族復興也是多代國人的奮鬥目標及夢想。



＊中國可化危為機＊



然而目標無論如何宏偉，千里之計始於足下，未來五年可說是起跑階段必須走好，為此也必

須認清當前形勢，並制訂有效的中短期具體行動方案，之後全力落實。當前中國形勢可以內外交

困作總結，若闖不過此關甚麼都是白說、空想。習近平還說將要面對驚濤駭浪，要有危機感及底

線思維，顯然必須有果斷強力的脫困策略及行動。內因主要是投資方面內需不足，根源是政策不

當引致「管治失效」，筆者就此已多番論述不再重覆，只可惜有力糾偏行動仍未得見。外因來自

兩點：美國打壓及國際環境惡劣，兩者又互動疊加令影響更甚。美國打壓情況日益險惡不斷翻新

，但仍未見中國出台有效應對策略，對此將另文探討，這裏先討論國際危局。有兩個基本點須注

意：一是將出現全面而深度的綜合性危機，情況或前所未見。二是對中國來說有危有機，從潛力

者看有可能化危為機收獲「危機紅利」。之前已出現「抗疫紅利」及「烏戰紅利」，後者還在發

酵紅利不斷擴大，故如處理得當大有可能收獲「危機紅利」，且從紅利疊加互動中獲利更豐。目

前美國已開始出現入口下降，中國將受影響，但仍可希望通過出口結構調整及國際產能重組作對

沖減少打擊。



＊中國競爭力有優勢＊



化危為機的根本辦法是不斷提升競爭力，一面維護優勢另一面補短板減劣勢。最近情況顯示

中國團黨競爭力較高正受惠於國際危機，且受益金額多而面廣。「烏戰紅利」之豐超乎預期。以

歐洲為例，由於受通脹及烏戰影響更深，短期內衍生出大量的入口及產能轉移需要，如中國真不

夠競爭力便可吸納這些新需求。事實上這正在發生，歐洲自中國入口的可再生能源設施（風光伏

發電的）和保暖用具、衣物均以倍增，電動車情況亦類似。由此又帶動了第二浪次生需求急升，

包括運送液化天然氣及運輸汽車的遠洋輪船，中國船廠近期接單甚多。這些都顯示中國工業在多

方面有強大競爭力。最近有幾宗案例尤值得注意。一是大眾旗下公司與中國企業合資建立軟件公

司，為大眾開發汽車用軟件。此乃世界級企業要借助中國技術來提升產品。二是具全球業務的德

國租車公司將購入１０萬輛ＢＹＤ電動車，德媒指出不買大眾車而買ＢＹＤ的，顯示了中國的實

力足以叫陣先進汽車大國。也難怪寶馬將把在英國的電動車生產轉往中國。顯然中國收獲「危機

紅利」的進程經已開始。《資深評論員 凌昆》



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