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即市新聞

21/10/2022 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收跌１１７點曾穿７﹒２５，創逾１４年半低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５７點子後，升
勢持續減弱並下試低位，臨近收盤匯率一度跌１４８點至７﹒２５２５元，收盤報７﹒２４９４
點１１７點子，險守７﹒２５關，三連跌，創２００８年１月１４日以來逾１４年半新低。傳中
國國有大行在即期市場提供美元流動性，以避免人民幣跌穿７﹒２５元關口。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１３６點子，報７﹒２６９９。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１８６，較上個交易日升２點子，止步
兩連貶，暫時脫離三周低位，上個交易日報７﹒１１８８。
　
＊中間價仍有強過濾，以錨定７﹒２６附近交易區間下限＊
　
　　據《路透》引述消息人士稱，日內國有大行在即期市場提供美元流動性，以避免人民幣跌穿
７﹒２５元關口。消息人士稱，中資大行?售美元正處於人民幣兌美元即期下跌並接近日內交易
區間下限之際。今日官方中間價微升監管仍有強力過濾，以錨定交易區間下限在７﹒２６元附近
，監管層意在於中共二十大會議期間穩定市場預期。
　　交易員稱，隔夜美國聯儲局官員發表鷹派言論，市場對加息預期升溫，美債收益率延續升勢
繼續提振美元人氣，短期人民幣承壓不減。他們並表示，監管層仍通過超強中間價以錨定交易區
間在７﹒２６元附近試圖穩定預期，但這也導致市場價與中間價價差擴大至近１﹒８％；本周末
中共二十大會議將閉幕，市場密切關注下周官方中間價會否有放鬆跡象，或利於釋放值壓力。
（ｊｔ）

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