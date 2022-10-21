【新冠肺炎】本港新增５３９３宗確診，再多９名患者離世

《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月２１日零時零分，本港

新增５３９３宗新冠肺炎確診，其中５０２３宗在本地感染，３７０宗屬輸入個案。再多９名患

者離世。

另外，再有４４８間學校合共呈報６４１名師生確診，包括５３７名學生及１０４名教職員

。８間學校共１０班要局部停課。再多９間安老院舍爆疫，包括１２名院友及２名員工受感染，

５６名院友及３名員工被列為密切接觸者。另有多４間殘疾人士院舍共錄４名院友確診，２０名

院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。

截至１０月２１日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現

１１８宗ＸＢＢ、五宗ＸＢＤ、六宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、四宗ＢＡ﹒４﹒６、七宗ＢＦ﹒７及

１１宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現四宗ＸＢＤ及兩宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個

案。

截至１０月２１日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０１０２宗死亡個案曾對新型冠狀

病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１００１７宗及８２宗，以及三宗

由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０３１５宗。（ｃｌ）

